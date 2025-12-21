Ateşle Yazılan Miras: Bakırcılar Çarşısı’nın Son Kalaycı Baba-Oğulu

45 Yıllık Bir Ömür, Tek Bir Ocak

Ömer Usta, bu mesleğe henüz çocuk yaşta, 1980 yılının tozlu ve hareketli Gaziantep’inde adım attı. Rahmetle andığı ustasının dizinin dibinde öğrendiği kalaycılığı, 45 yıl boyunca bir gün bile ara vermeden sürdürdü. Şimdilerde ise en büyük gururu, başkalarının çocuklarına para ya da mülk bıraktığı bir dünyada, oğluna "altın bilezik" dediği mesleğini miras bırakmak.

"Bu meslekte bir çırağın yetişmesi 20 yılını alır," diyor Ömer Usta. "Dışarıda çırak bulamayınca oğlumun elinden tuttum. Şimdi omuz omuza, bakıra yeniden can veriyoruz."

Okul Sırasından Ocak Başına

Halil İbrahim Çetinkaya için kalaycılık, sadece bir iş değil, çocukluk oyunlarının bir parçası. Henüz 8 yaşındayken okuldan artan zamanlarda babasının yanına koşan genç usta, liseyi bitirdikten sonra tercihini babasının gölgesinde, ata mesleğini yaşatmaktan yana kullanmış. 15 yıldır babasıyla birlikte ocak başında ter döken Halil İbrahim, hem bir sanatı geleceğe taşıyor hem de bir evladın babasına verebileceği en güzel desteği sergiliyor.

Bakırın Parıltısı, Gönüllerin Köprüsü

Çaydanlıklardan sürahilere, antik bakırlardan mutfak gereçlerine kadar her parçayı büyük bir titizlikle kalaylayan baba-oğul, sadece bakırı parlatmıyor; aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuruyor. Kale altında, harlı ateşin karşısında geçen saatler, bir ailenin ekmek parasına dönüşürken, Gaziantep'in kültürel mirası da bu sayede nefes almaya devam ediyor.

Mesleğini sevgiyle yapan Ömer Usta ve babasının yolundan giden Halil İbrahim, Gaziantep’in yaşayan efsaneleri olarak tarihe not düşmeye devam ediyor.