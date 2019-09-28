Altın Koza'nın yeni logosunda sapkınlık propagandası! Eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılmaya çalışılmasına son örnek, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Koza Film Festivali'nin logosu oldu.

yeniakit.com.tr Eşcinsel sapkınlığı yaymak için son yıllarda her türlü faaliyet son sürat işleniyor. Her alanda genç beyinler başta olmak üzere bilinçaltına işlenen sapkınlığın son örneği CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Altın Koza Film Festivali'nin logosunda görüldü. Logoda sapkınların renkleri kullanıldı Logoda bir güvercin figürü konulurken güvercinin kanatlarına LGBTİ sapkınlarının kullandığı 6 renk kullanıldı. Logoda, gökkuşağının 7 renginden, LGBTİ'nin lacivert dışında kullandığı 6 rengin kullanılması dikkat çekti. İşte Altın Koza Film Festivali'nin eski ve yeni logosu:

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