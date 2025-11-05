Altın keşfi borsada parlamadı: Erdemir hissesi dibe vurdu

Erdemir’in piyasa kapanışının ardından Sivas’ta altın rezervi bulduğunu açıklaması, yeni günde hisselerde beklenen etkiyi yaratmadı.

Erdemir hisseleri, Sivas'ta yürütülen arama faaliyetlerinde 424 bin ons altın tespit edildiğinin açıklanmasının ardından sert düştü.

YÜZDE 7'Yİ AŞAN DÜŞÜŞ YAŞANDI

Şirketin hisseleri önceki iki işlem gününde yaklaşık yüzde 6 yükselmişti ancak, altın rezervi açıklamasının ardından ilk işlem gününe yüzde 4'e yakın düşüşle başladı.

Gün içerisinde kayıpların artmasıyla hisselerdeki geri çekilme yüzde 7'yi aştı.

Güne 28,08 liradan başlayan Ereğli hisseleri (EREGL), gün içerisinde yüzde 7,26 azalışla 27,06 liraya kadar geriledi.

Hisseler saat 14.27 itibarıyla yüzde 6,7 düşüşle 27,22 liradan işlem görüyor.

424 BİN ONSLUK ALTIN TESPİT EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Dün Erdemir tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Ermaden) tarafından Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkisinde yürütülen arama faaliyetleri sonucunda yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 gram-ton altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği tespit edildiği kaydedilmişti.

KAP açıklamasında söz konusu kaynağın, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde raporlandığı belirtildi.

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam eden Ermaden, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planlanıyor.