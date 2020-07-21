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Ekonomi

Altın kazandırmaya devam ediyor! İşte son fiyatlar...

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 401,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:47:00 -
Altın kazandırmaya devam ediyor! İşte son fiyatlar...

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 400,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 401,7 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek ve Cumhuriyet altını ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 652 lira, cumhuriyet altını da 2.668 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.822,4 dolar seviyesinde bulunuyor.

'Gram altında 395-405 lira bandı izlenecek'

Analistler, küresel merkez bankalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkilerini azaltmak için genişleyici para politikası tutumlarına devam etmelerinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini söyledi.

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