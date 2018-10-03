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'Altın Kalpli Öğretmen' son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Gönen'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kalp krizi geçirerek yaşama veda eden öğretmen Ahmet Kamil Kalığçıoğlu, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:18
'Altın Kalpli Öğretmen' son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde görev yaptığı okulun bahçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren ve çevresinde 'Altın Kalpli Öğretmen' diye tanınan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61) son yolculuğuna uğurlandı.

Gönen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu, dün son dersten çıktıktan sonra okul kapısında fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, öğretmenin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekibinin masaj yapmasına rağmen duran kalbi yeniden çalışmayan 40 yıllık öğretmen Kalıpçıoğlu, yaşamını yitirdi.

Arkadaşları ve öğrencileri arasında 'Altın Kalpli Öğretmen' diye tanınan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu'nun cenazesi, bugün öğle vakti Mehmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 16:18
  1. Balıkesir
  2. Gönen
  3. Altın kalpli öğretmen
  4. Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu
  5. Son yolculuğuna uğurlandı

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