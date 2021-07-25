Altın için yeni hafta uyarısı geldi! O güne dikkat

Altın fiyatları, ONS başına 1.800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ancak analistler, güçlenen ABD doları ışığında bir satış riski konusunda uyarıyorlar. Önümüzdeki haftaya yönelik altın tahminlerini birlikte inceleyelim…

Pepperstone araştırma başkanı Chris Weston, izlenmesi gereken en önemli şeylerden birinin altının 1.797-90 dolarlık destek bölgesini tutup tutamayacağı olduğunu söyledi. Önümüzdeki haftanın ana etkinliği, Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü yapılması planlanan basın toplantısının ardından Federal Rezerv’in faiz oranı duyurusu olacak.

Chris Weston, “ABD faiz piyasasını aşırı derecede şok eden ve USD, hisse senedi ve altın gibi ikinci dereceden türevlerde büyük dalgalanmalara neden olan büyük bir duyurunun içinde olduğumuzu hissetmiyoruz” dedi. ABD enflasyonu beklenenden daha yüksek seyrederken, ABD çekirdek yıllık TÜFE’si Haziran ayında %4,5’teyken, istihdam durumu merkez bankası için en önemli endişe olmaya devam ediyor.

Haziran ayındaki basın toplantısında Jerome Powell, FED‘in varlık alımlarını azaltmadan veya faiz oranlarını artırmadan önce “çok önceden” sinyal vereceğini yineledi. Chris Weston konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Yine de nüans önemli ve tek kelime piyasaları hareket ettirir. Jerome Powell piyasaları alt üst edecek gibi görünmüyor, ancak Eylül’ün indirim için resmi bir duyuru tarihi olabileceği konusunda güçlü bir fikir birliği oluşturan herhangi bir anlatı, ABD Hazinelerinde satıcıları ortaya çıkarabilir ve bu da piyasalara hayat enjekte edebilir. USD ve altın üzerinde bunun etkisi olacak.

Daniel Ghali: Altın fiyatları, düşen reel oranlara rağmen sertleşmeye çalışıyor

Kriptokoin.com'un aktardığına göre, altın fiyatları için bir sorun, fiyatları ONS başına 1.800 dolar seviyesinin oldukça üzerine çıkarabilecek yeni destekleyici etkenlerden yoksun olmasıdır. Bu hafta, hisse senetlerinin düşmesi ve ABD Hazine tahvillerinin satılmasıyla değerli metalin toparlanamamasının bir başka kanıtıydı. TD Securities emtia stratejisti Daniel Ghali konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın fiyatları, düşen reel oranlara rağmen sertleşmeye çalışıyor. Sarı metalin reel getirilere karşı süregelen zayıflığı, kırılgan bir mikro yapıya işaret ederken, aynı zamanda altın’ın risksiz ticaret ortamına rağmen toparlanamaması, spekülatif akışların özellikle zayıf kalmaya devam ettiğinin altını çiziyor. Küresel makro büyüme endişesi, FED’in zam beklentilerinde yeniden fiyatlandırmayı hızlandırdı. Ancak altın fiyatları hala bir teklif yakalayamadı ve daha derin bir geri çekilme potansiyelini güçlendirdi.

Daniel Ghali altında ONS başına 1.730 dolara düşüş öngördüğünü de sözlerine ekledi. Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everette Millman, altın fiyatları için en az direnç yolunun aşağı doğru olduğunu vurguluyor. Gainesville Coins değerli metaller uzmanı Everette Millman, konuya yönelik açıklamalarına şöyle devam ediyor:

Altın kısa vadeli oynaklık gördü. Bu fiyat hareketleri büyük olmasa da altın hızla geri dönüyor gibi görünüyor. Şu anda altın fiyatları konusunda biraz düşüş yaşıyorum.

Bart Melek: 1.730 doları destek olarak görüyoruz

TD Securities küresel strateji başkanı Bart Melek, düşük hisse senetleri nedeniyle yükselmeyi başaramayan altının, borsa toparlanırken geri çekilme riski altında olabileceğini söyledi. Bart Melek konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Hisse senetleri tüm kayıpları geri aldı. Faiz oranlarında da biraz artış yaşadık. Bu kombinasyon altın’ın burada düzelmesine yol açıyor. 1.730 doları destek olarak görüyoruz, ancak bugün veya yarın bu seviyeye düşmesini beklemiyoruz.

İşte altın fiyatları için haftaya izlenecek veriler

Pazartesi: Yeni ev satış verileri.

Salı: Dayanıklı mal siparişleri.

Çarşamba: Federal Rezerv faiz oranı duyurusu ve Jerome Powell’ın basın toplantısı.

Perşembe: 2. Çeyrek GSYİH verileri, işsizlik başvuruları ve bekleyen ev satışları.

Cuma: PCE fiyat endeksi.