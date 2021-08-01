Altın için yeni hafta öncesi çarpıcı tahmin! 'Fırtına geliyor' diyerek uyardı

Altın fiyatının rekor düzeydeki en yüksek fiyat seviyelerinden birini görmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, değerli metal yükseliyor gibi görmüyor. 6 Ağustos 2020’de sonlanan altın vadeli işlemleri ons başına 2.069 dolara yerleşti ve en yüksek kapanışı kaptı. Bir gün sonra fiyatlar gün içi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.089 dolara ulaştı.

Kurucu ve yönetici ortak William Cai, rekor seviyelerde “güvenliğe ilk kaçış ve ardından salgın sonrasında ekonomiyi güçlendirmek için uygulamaya konulan devasa para ve maliye politikalarına verilen tepki tarafından yönlendirildiğini” söyledi. Kriptokoin.com olarak da bildirdiğimiz üzere salgın nedeniyle ABD Merkez Bankası gösterge faiz oranını sıfıra yakın tuttu, bu durum altına yarar sağladı. Ancak metal fiyatları rekordan yaklaşık yüzde 12 geri çekildi ve 2018’den bu yana ilk yıllık kaybı yaşayabilir.

Cai, altının geri çekilmesinin “sağlıklı bir konsolidasyon” olduğunu ve piyasanın bu para politikalarının etkilerini ve olası takip eden politika ayarlamalarını sindirdiğini söylüyor. Bu arada uzmana göre enflasyon, orta vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek en önemli faktör gibi görünüyor. Fed, güvenli liman olarak altına olan talebin oluşturduğu belirsizliğin bir kısmını hafifletmeye yardımcı oldu. AIO Capital’de kıdemli vadeli işlem komisyoncusu ve şube müdürü Drew Rathgeber, Merkez Bankası'nın gevşek para politikasının Covid-19’un zararlı ekonomik etkisini dengelemek için bir “ekonomik balon” oluşturulmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

“Altın için mükemmel bir fırtına hazırlanıyor! Çok daha yükseğe çıkacak”

8 Mart’ta altın vadeli işlemleri, ABD dolarındaki güçlenme ve altın talebini köreltebilecek ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış nedeniyle Nisan 2020’den bu yana en düşük seviyesi olan 1,678 dolara düştü. Ancak Rathgeber henüz altını dışlamayın, diyor. “Altın için mükemmel bir fırtına hazırlanıyor… çok daha yükseğe çıkacak,” ifadelerini kullanıyor. Enflasyon, kısmen Fed’in gevşek para politikası ve “maliyet enflasyonunu” vurgulayamamasından dolayı “bir süre burada kalacak” diyor.

Fed, bu yıl enflasyondaki keskin artışın “geçici” olduğunu söyleyerek, merkez bankasının para politikasını sıkılaştırmayacağını ve altını destekleyen faiz oranlarını yükseltmeye devam edeceğini öne sürdü. 28 Temmuz’da Fed, bu yılki yüksek enflasyonun geçici faktörleri yansıttığına inandığını yineledi. Ayrıca, ABD ekonomisinin tahvil alım programını gevşetme standartlarına ulaşma yolunda ilerleme kaydettiğini, ancak henüz bunu yapmaya başlaması için ortamın yeterli olmadığını söyledi.