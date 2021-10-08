Altın için uyaran uzman ismin ek tavsiyesi ezber bozdu: Fiyatları patlayacak! Ondan alın

Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son durağı açıkladı. İslam Memiş, gram altın fiyatlarında yükseliş trendinin süreceğini belirterek tahminin söyledi.

Altın, cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde güne yükselişle başladı. Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının birbirini dengelemesiyle 504 TL seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da doğal gaz tedarikinde yaşanan sorunlar ve petrol başta olmak üzere ham madde fiyatlarının yüksek seviyelerini korumasının enflasyonist kaygıları sürerken, gözler ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, kritik toplantı öncesinde altın fiyatlarıyla ilgili çarpıcı analizde bulundu.

Enerji fiyatları sektöre olumsuz yansıyor

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelerden bahseden İslam Memiş, “Enerji krizi dünya ekonomileri için çok önemli. Enerji krizi sanayi sektörünü tarım sektörünü olumsuz yönde etkiliyor. Kömür, doğal gaz, petrol fiyatları artmaya devam ediyor. Emtia fiyatlarının artması, küresel büyüme endişelerini gündeme getiriyor. Olumsuz anlamda ciddi bir son çeyrek geçireceğiz. Avrupa’da yaşanan enerji krizi gıda fiyatlarının yükselmesine yol açacak. Çin’de fabrikalar şalterleri indiriyor. Dünyanın içinde olduğu enflasyon belasından kurtulmak çok da kolay değil” ifadelerini kullandı.

Ezber bozan uyarı: Jeneratör alın

Enerji krizi nedeniyle elektrik kesintilerinin sıklaşabileceğini vurgulayan İslam Memiş, "Emlak fiyatlarının düşmesini beklemek bana göre yanlış. Küçük esnafı, küçük işletmelere bir tavsiyem var. Enerji krizini daha hissetmedik. Elektrik kesintileri daha başlamadı. İşte bu tür problemlere karşı bence kendi iş yerinize kullanabileceğiniz uygun jeneratörler alınması gerekiyor. Geçen yıl 10 bin TL olan jeneratörler bu yıl 12-13 bin liraya kadar çıktı. Talep karşısında 15-17 bin TL'ye kadar da yükselmesi bekleniyor" diye konuştu.

Gram altında gelecek rakam...

Gram altın fiyatlarında gelecek durağı aktaran İslam Memiş, “Yurt içi piyasalarda dolar kurunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar Dün 8.90 lira seviyesine kadar yükselen bir kur gördük. Gözlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda. Geçen ay olduğu gibi faiz indirimi yapılacak mı yoksa pas geçecek merakla bekliyoruz. Dolar uluslararası piyasalarda değer kazanıyor. Yılsonuna kadar 9 lira seviyesinin üzerinde bir dolar/tl kuru görmemiz mümkün. Altın fiyatı 500 lira seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Ons fiyatlarında bir toparlanma yaşanırsa önümüzdeki birkaç hafta içinde ciddi yükselişler görebiliriz. Böyle bir durumda gram altının bir sonraki yukarı yönde hamlesinin 520 lira seviyesi olacaktır. Kısa vadede 495 TL seviyesine gerilemesi söz konusu olsa da gram altın yılsonuna kadar yükseliş trendini devam ettirecek” diye tahminde bulundu.