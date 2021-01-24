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Ekonomi Altın için üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar ve satacaklar bu habere dikkat
Ekonomi

Altın için üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar ve satacaklar bu habere dikkat

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ederken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çarpıcı bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 12:43:00 - 2021-01-24 12:56:39
Altın için üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar ve satacaklar bu habere dikkat

Son dakika altın haberleri... Pandemi başladığı günden bu yana altın rekor üstüne rekor kırdı, aşının uygulanmaya başlamasıyla da gerilemeye başladı. Gram altının fiyatı 540 liradan 440 liraya düştü. Nişan, düğün yapmayı düşünen çiftlere veya yatırım için altın alacaklara "şimdi tam zamanı" tavsiyesi geldi. Peki gram altın ne kadar? Alyans fiyatları nasıl? Bilezik kaç lira? Setlerin fiyatı ne? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğün yapacak çiftlere ve altın borcu olanlara kritik tavsiyelerde bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Geçen yıl 50 bin liralık bir düğün alışverişi yapan bir vatandaş bugünlerde o 50 bin lirası 40 bin liraya düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

"Şimdi almayan yazın 540 liraya alır"

Yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, "Eşinize dostunuza götürülecek gram altınları şimdiden kenara koyun. Bugün 440 liradan gram altın almayan yaz aylarında 540 liraya alır." dedi.

"Düğün sezonunda artış bekliyoruz"

Memiş, "Düğün sezonlarında ciddi bir artış bekliyoruz. Bu fiziki altın talebiyle birlikte de ister istemez fiyatlarda bir artış öngörüyoruz. Vatandaşlarımız bugünler bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli" şeklinde konuştu.

Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?
Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?

Ekonomi

Altın alış satış nedir? Dolar alış satış fiyatı nedir?

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Yorumlar

Farih

Altin fiyatlarını turkiyedeki düğünler mı belirliyor.hani uluslar arası onz düşüyordu çıkıyordu.ekonomoist d2gilim.ama dünyanın hiç bir yerinde böyle düşüp çıkma olmaz .Turkiyedeki iniş çıkışlar sünni dır.Birileri çıkarıyor kazanıyor düşürüyor yine kazanıyor. Sende onlara hizmet eden figüranın.ekonomist diye piyasaya çıkıp mileti bir yerlere kanalize etmeye çalışıyorsun.Simdi dünyada düğünler yok mu bize mi bakıyorlar. Bizim düğünler mı uluslar arası altın fiyatını belirleyecek.Konusmayin ya bıktık bu konuşmalardan.
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