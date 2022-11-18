Altın için üstüne basa basa uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan tahmin! Bağıra bağıra geliyor

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, fiziki altını olanlar satmaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden küçük yatırımcılara sürekli uyarılarda bulunan ekonomist Ramazan Kurtoğlu, fiziksel analizlerin insanları köşeye sıkıştırabileceğini vatandaşların altın ve topraktan vazgeçtiği takdirde büyük hata yapacağını ifade etti.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Fiziki altın ve topraklarınızı satmayınız. Saçma sapan akıllara ziyan sözüm ona finansal analizlere inanmayınız. Bono piyasası-Borsa-Altın hesabı sizi her an ters köşeye yatırabilir. 2023/24 insanlık tarihinin en büyük ekonomik/finansal-gıda-hiperenflasyon krizi geliyor" dedi.

Kendisini manipülasyon yapmakla suçlayanlara sert çıkan Kurtoğlu, "Biz altınlarınızı satmayın diye analiz yapınca bazı patates beyinliler bizi altının fiyatının yukarı gitmesine sebep olmakla suçlamış. A benim “salak osman dörtlerim” bırakın beni altının fiyatını Türkiye bile belirleyemez. Dünyada altın 3 gümüş 7 bankanın/ailenin kontrolündedir" ifadelerini kullandı.