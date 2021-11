Altın için tahminleri bir bir tutan Haluk Özdil bombayı saldı! Öyle bir rakam verdi ki: Bunu ilk kez duyacaksınız

2 Kasım'daki konuşmasında altın fiyatlarının 650 lira olacağını tahmin eden ve çok geçmeden tahmini tutan stratejist yazar Haluk Özdil'in yeni tahmini yine olay olacak.

Haluk Özdil, altının yükselişinin yüksek oranda ABD'den kaynaklı olduğunu ifade etti.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Haluk Özdil, 'Altın 100 lira olur mu' başlıklı videosunda önemli bir tarihi işaret etti.

Altının 1000 lira olabileceğini işaret eden Özdil, "Altının durdurulamaz yükselişi devam ediyor. İki video öncesinde 800 lira demiştim. Şu an 775 liraya doğru gidiyor. 1000 TL olur mu? Bir telaş var. Birçok kişi parasını korumak ve değeri düşmesin diye istekli davranıyor gibi. Bu işin bir ucu ABD’ye dayanıyor. Bu yükseliş iç dinamiklerden kaynaklanmaz. ABD şu an zor durumda. Buna FED’de dahil. ABD Powell’ı aday gösterdi. Bunu kendisi aday göstermedi. ABD ekonomik açıdan bir sarsıntı geçiriyor. Pandemi her şeyi değiştirdi. Dünyada inanılmaz bir değişim var. Joe Biden açıklamalarında korkutan sözler söyledi. FED’in 13-14 Aralık’ta faiz konusunda geri adım atmayacaktır. Çünkü artırımı yenilgi demektir. Tüm bunların karşılığı da altına kaçışı hızlandırdı. Tek yol Bitcoin filan değil, altındır. ABD’den gelen sözler sonrası tüm dünyayı bir kıtlık bekleniyor. Ons altın Ocak’a doğru 1900’leri geçecek. Bu tür olayların Türkiye’ye yansıması da olacak. Önümüzdeki ay Merkez Bankası bir faiz indirimi daha yapmayı planlıyor. MB hesabı Haziran’dan sonrası için… Her şey Haziran’a bağlı" dedi.