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Ekonomi Altın için şok tahmin! Eğer gerçekleşirse...
Ekonomi

Altın için şok tahmin! Eğer gerçekleşirse...

Altın ve döviz piyasaları ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırım hamlesine kilitlenmiş durumdayken, Avustralya bankası ANZ'dan altın için şok bir tahmin geldi. Banka, ons altın için 1600 dolar seviyesini beklediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 10:54:00 -
Altın için şok tahmin! Eğer gerçekleşirse...

Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Fed'in tahvil alımlarını azaltmasından sonra faiz artırım hamlesinde bulunması bekleniyor.

Avustralya bankası ANZ ise ons Altın için fiyat tahmininde bulundu. Kuruluş, bir süredir dar banda sıkışan Ons Altın için 1600 dolar seviyesini destek olarak gösterdi.

Fed'in faiz artırımı yapması halinde yatırımların dolar tarafına kayacağı beklentisi altın fiyatlarında gerilemeye neden oluyor.

Ons altın saat 10:06 itibarıyla 1787 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında denge çabası

Gram Altın fiyatları da döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle birlikte 780 lira seviyelerinde denge bulmaya çalışıyor.

FED kararı bekleniyor

QNB Finansinvest Altın Fiyatları için analizde bulundu. Kuruluş, "Ons altının yatay görünümü geçtiğimiz haftalardan beri devam etmekte. 14-15 Aralık’taki Fed toplantısını bekleyen ons altında 1770 desteğinin kırılması halinde 1750 desteğini takip edeceğiz. 1800 ve 1825’i önemli direnç seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeler yeni bir yükseliş trendinin başlaması için geçilmesi gereken kritik eşikler. Gram altın döviz kurlarındaki yüksek seyir sebebiyle tarihi zirvesine çok yakın seviyelerde. 792 yeni tarihi zirve ve direnç, 760 ve 742 destek seviyeleri olarak belirtilebilir." değerlendirmesini yaptı.

1765 dolara düşüş olabilir

Ikon Menkul'ün değerlendirmesi ise şöyle:

Sarı metal 1680’den gelen kısa vadeli uptrend çizgisi bölgesinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Ancak baskının devam ettiğini de görüyoruz. 1795 direncinin altında kalmaya devam eden fiyatlar, baskının da devam ettiğini gösteriyor. 1795 üzerine çıkabilirse baskının hafiflemesi öngörülebilir. Ancak daha yukarıda 1810 ve 1832 dirençlerinin de önemli olduğunu belirtmemizde fayda var. Baskı devam ederse olası düşüşlerin devamında 1765 desteği önemli olacaktır. Bu desteğin kırılması halinde negatif eğilimin güçlenerek devam etmesi söz konusu olabilir. Destekler: 1765 – 1748 – 1722 Dirençler: 1795 – 1810 – 1832

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