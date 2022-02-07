Altın için şok tahmin! Bu rakam ilk kez söylendi

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 7 Şubat Pazartesi günü altın fiyatı konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisine odaklanan yatırımcılar için analistlerden flaş altın tahmini geldi. “Altın bugün ne kadar? Düşecek mi yükselecek mi?” İşte son dakika haberinin detayları...

Altın yatırımcılarının beklediği Cuma günkü tarım dışı istihdam raporu, tahminlerin üzerinde çıkarak ekonomistler dâhil herkesi şaşırttı. Tarım dışı istihdam, 150 bin kişi artış beklentisinin oldukça üzerine çıkarak 467 bin geldi ve Aralık ayı rakamında da 199 binden 510 bine oldukça yüksek bir revizyon yapıldı.

Fed’i harekete geçireceği için normalde ters bir rüzgar yaratacağı düşünülse de altın fiyatları haftayı artıda kapatmayı başardı. Ancak altın fiyatları, piyasaların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında 50 baz puanlık bir faiz artışı potansiyelini fiyatlamaya başlamasıyla birlikte ons başına 1800 dolar seviyesinde sıkıştı. Önümüzdeki haftanın odak noktasının ise 40 yılın zirvesine çıkan ABD enflasyon rakamlarının olacağı ifade ediliyor.

ONS altın tarafı

Oldukça güçlü gelen ABD Tarım Dışı verisi sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde hızlı bir yükseliş meydana geldi. Veri öncesi yüzde 1.82 seviyesinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizi, veri sonrası hızlıca yüzde 1.90 seviyesine yükseldi. Bu durum değerli metalleri baskıladı ve ons altın dün veri sonrası 1814 dolardan 1795 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altın 1795 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra bu düşüşün kar realizasyonu için yapılan aşırı satışlar olduğunu düşünen yatırımcıların dipten alımlara başlamasıyla yeniden toparlanmaya başladı. Yatırımcılar ons altını hızlıca 1800 doların seviyesinin üzerine taşıdılar. Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayarak 1811 dolar seviyesinden değerleniyor.

Gram altın

1060 lira ile Aralık ayında tüm zamanların zirvesine çıkan gram altın fiyatları bir aydan fazla zamandır 770-810 lira aralığında seyrediyor. Cuma günü 791 lirayı gören altının gram fiyatı haftayı 786 liradan kapatmıştı. Altının gram fiyatı 7 Şubat Pazartesi günü 789 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

Kritik seviyeler

Genel olarak makroekonomik gelişmelerin, mevcut durumda Ukrayna-Rusya gerilimleri ve enflasyon endişelerinin, altın fiyatlarını etkilediği analistler tarafından belirtiliyor. Piyasada stres seviyesinin yükselmesinin de değerli metal fiyatında olumlu etki yarattığı düşünülüyor. Çünkü böyle durumlarda altının bir denge unsuru olarak görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar altının şu anki seviyelerini aşması için 1.820 doların üzerine çıkması gerektiğini, ardından 1.838 dolar ve 1.851 dolarlık direnç seviyelerinin geleceğini düşünüyor.

Goldman Sachs'ın tahmini

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 12 aylık fiyat tahminini 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti. Analistler altın fiyatlarının artan jeopolitik gerilimler ABD’deki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler ve korona virüsün ikinci dalgasından destek bulacağını kaydetti.

Ancak banka, daha önce de altınla ilgili iyimser tahminlerde bulunmuş ve fiyatlar bu tahminlerin uzağında kalmıştı. Banka 2020 sonunda yaptığı tahminde bu yılın başında altın fiyatının 2 bin 300 dolar olacağını öngörmüştü. Ancak altın fiyatları yılbaşında 1800 dolar seviyelerine yakın seyretmişti.

Dalgalanma sürebilir

İngiltere merkezli Sucden Financial, üç aylık raporunda, altındaki dalgalanmanın devam edeceğini belirtti. Ancak destek seviyelerinin korunacağı, yani altının küçük bir aralıkta hareketini sürdüreceği bildiriliyor. Raporda, altının, enflasyonist baskılar ve merkez bankalarının para basımlarını azaltmak için çaba göstermemesi gibi sebeplerle güçlenebileceğine yer veriliyor. Üretim fiyatlarındaki gevşeme, ABD’de tahvil alımının azaltılması gibi faktörlerle altının 1.720-1.880 dolar aralığında hareket edeceği düşünülüyor.

Flaş yorum

Altın fiyatlarının yönüne ilişkin analistler de ikiye ayrılmış durumda. Bazıları şahin Fed’in etkisiyle ayı piyasasına gireceğini tahmin ederken, bazıları boğaların zamanın geldiğini düşünüyor. Bu bağlamda teknik analist olan Frank Barbera ise altın fiyatları için şok bir tahminde bulundu. Analist, bültenini güncellemeyi planlıyor, çünkü değerli metallerin bu baharda büyük bir düşüş yaşadığını ve 10 ila 15 yıl sürebilecek yeni bir sürekli boğa piyasasının başladığını öngörüyor. Ünlü teknik analiste göre, bu dönemde altının 20 bin hatta 50 bin dolara kadar çıkma potansiyeli var.