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Ekonomi Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin, "Çok uzun süre bir fiyat sıkıştığı zaman ya aşağıya ya yukarı patlama yapar. Şimdi bunu bekleyeceğiz yani altın yatırımı yapmış olanlar panik yapmadan yurt dışındaki ons fiyatını ve yurt içindeki dolar kurunu takip etsinler" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 21:30:00 -
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomide atılan adımlar para piyasalarınca olumlu karşılanırken dolar ve altın fiyatları ise düşüşe geçti. Peki altın ve dolar alan yatırımcılar ne yapmalı? Prof. Dr. Emre Alkin cevapladı.

Emre Aklin, düşüşle paniğe kapılan yatırımcılara ikazda bulundu.

Dolar kurunun, Merkez Bankası’nın aldığı kararla düşüşe geçtiğini belirten Alkin, “Bir kırlangıçla bahar gelmez” dedi.

milligazete'nin haberine göre; Türkiye’nin hala döviz rezervlerinin ekside olduğunu, ham maddede, dolayısıyla ekonomide dışa bağımlılığın sürdüğünü belirten Alkin, Türkiye’de ekonomik parametreler açısından bir değişme olmadığını, dolar kurunun yön olarak aşağıya gidebilme durumunun olduğu, ancak trend olarak yükseliş eğilimine devam edeceğini söyledi. Alkin, “Dolar gördüğü seviyeye tekrar gelir” dedi.

Emre Aklin, gram altın fiyatı içinde dış piyasada altının ons fiyatına, iç piyasada da dolar kuruna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alkin, yurt dışından gelen koronavirüs aşısı haberlerinin ons altın fiyatlarına bir gerçi çekilme meydana getirdiğini, iç piyasada zayıflayan dolar kuru ile beraber 537 liraya kadar çıkan gram altın fiyatının 458 liraya kadar düştüğünü bildirdi.

"Panik yapmadan..."

1850 doların altına inmeyen ons altın fiyatında bir sıkışma meydana geldiğini söyleyen Emre Alkin, “Çok uzun süre bir fiyat sıkıştığı zaman ya aşağıya ya yukarı patlama yapar. Şimdi bunu bekleyeceğiz yani altın yatırımı yapmış olanlar panik yapmadan yurt dışındaki ons fiyatını ve yurt içindeki dolar kurunu takip etsinler” ifadelerini kullandı.

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