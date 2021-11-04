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Ekonomi Altın için öyle sözler söyledi ki! Yatırım yapacaklar dikkat: Tezgah büyük! Yanıldık diyecekler
Ekonomi

Altın için öyle sözler söyledi ki! Yatırım yapacaklar dikkat: Tezgah büyük! Yanıldık diyecekler

Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, FED Toplantısı'nın altın ve piyasalara yansımasını değerlendirmedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 11:43:00 -
Altın için öyle sözler söyledi ki! Yatırım yapacaklar dikkat: Tezgah büyük! Yanıldık diyecekler

Altın ve Para Piyasaları Uzman İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın kararı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş, “Powell’ın konuşmasını “Temkinli” olarak okudum. Şahin veya güvercin değildi. Şahin veya gücercin olmadığından emtia fiyatları tepki göstermedi. Varlık alımları, Fed kararından önce fiyatlanmıştı Ancak 3.dip operasyonu (kazan dibi) yapmayacaklar anlamına gelmez Düşüş öngörüm devam” dedi.

Ünlü ekonomist açıklamalarının devamında, “Petrol fiyatlarındaki çöküş yüzde 3,5 oldu. Stoklar azalınca yüksekten alacaklar değil ya. Altın ve gümüşü de dipten alıp “YANILDIK” diyecekler. Tezgah büyük. Kazan dibi almayanlar için fırsat değil, nimet olacak. Tutamayacaklar!” ifadelerini kullandı.

Memiş ayrıca FED’in çuvalla parayı götürdüğünü öne sürdü.

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