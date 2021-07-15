Altın için öyle bir rakam verdi ki... 'Pişman olursunuz' diyerek bomba tahmini yaptı

ABD'de enflasyon Haziran ayında beklentilerin üzerinde bir artışla yıllık yüzde 5,4 olarak gerçekleşirken aylık bazda yüzde 0,9 oldu. ABD'de enflasyon en son Ağustos 2008'de yüzde 5’in üzerinde bulunuyordu. Gram altın, Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarının bir süredir birbirini dengelemesiyle dar bir fiyat aralığında işlem görüyor. Geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 508 TL’ye kadar tırmanan ons altın, hafta başından bu yana 502 TL civarında bulunuyor. Altın piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının 523 liraya kadar yükseleceğini ve eylül ayında 600 lira olacağını öngördü.

"Yakında herkes 'satmasaydım' diyecek"

Bir Youtube kanalına konuk olan ekonomist İslam Memiş’ten yine iddialı bir altın çıkışı geldi. İslam Memiş dünya üzerinde dolaşan kara bulutların dağılmadığını aksine daha büyük risklerin kapıda olduğunu vurgularken altın ve gümüş gibi emtia yatırımcılarını kısa vadeli planlar yerine daha uzun vadeli planlar yapması konusunda uyardı. Memiş konuşmasının sonunda “Yakında herkes keşke satmasaydım” diyerek iddialı bir ifadede bulundu.

İşte Memiş'in o açıklamaları;

“Dünya ekonomilerinde gerçek belalar, gerçek riskler daha fiyatlanmadı. Çok yakında bu riskler dünya ekonomilerinde fiyatlanacak. Delta varyantı, kuraklık, enflasyon, jeopolitik riskler yani istihbarat savaşları fiyatlandığı zaman fena fiyatlanacak. Bu gelişmeler için bence küçük, orta ve büyük yatırımcıların rehavete kapılmadan mutlaka akıllarıyla hareket etmesi gerekiyor. Altın aldım, gümüş aldım yaprak kımıldamıyor. Para kazanamıyoruz falan. Bunlar boş şeyler. Biraz daha büyük çerçeveye bakın. Yakında herkes şu cümleyi kuracak keşke satmasaydım"

"500 liranın altları alım fırsatı"

Önceki gün altın yorumlarına kendi kanalından çektiği bir video ile devam eden Memiş, gram altının 600 lirayı göreceği iddialarını yeniledi.

İşte Memiş'in Eylül ayına ilişkin yorumu:

Yine aynı öngörüm devam ediyor. 500 lira seviyesinin altına sarkmalar 490-500 lira aralığı yine alım fırsatı vermeye devam ediyor. Eğer dolar kurunda tekrar düşüşlerin devam edeceğini görseydik veya baskıların devam edeceğini görseydik gram altın TL fiyatı 490 lira seviyesinin altına sarkabilirdi ama şu anda altının ons fiyatından almış olduğu destek ile 500 lira seviyesinde dengelenen 490-505 lira aralığında yatay seyrini koruyan bir gram altın var karşımızda.

Gram altın 523 seviyesine kadar yükselebilir

Tabii gram altın TL fiyatında 510 devamında 517 lira seviyelerini ve devamında 523 lira seviyelerine kadar yükseliş trendi devam edebilir.

Gram altın Eylül'de 600 lira olur mu?

Altın fiyatlarında Eylül ve sonrası için iki ayrı fiyatlamayı takip edeceğimizi belirtmek isterim. Eylül ayına kadar altının ons fiyatında 1.960 dolar seviyesinin test edilme ihtimalini takip edeceğim. Öngörümüz gerçekleşirse altının ons fiyatı 1.960 dolar seviyesini test ettikten sonra Fed etkisiyle tekrar gerileyebilir. Çünkü Fed, Eylül ayından itibaren 2022'nin ilk çeyreğinde faiz artırımına gideceğini güçlü bir ton ile açıklayabilir. Ondan sebep altının ons fiyatındaki gerileme hızlanabilir, düşüşler 1.680 dolar seviyesine kadar sürebilir diye tahmin ediyorum. Yılsonuna kadar altının ons fiyatında 1.680-1960 dolar aralığını takip edeceğim.

Altının gram fiyatında yükselişin şimdilik bitmediğini düşünüyorum. Altının gram fiyatında önce 540-560 devamında 580-600 lira aralığını görebiliriz. Düşüşlerde 490 lira seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğim.