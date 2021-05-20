Altın için önemli tahmin! 'Hazırlık yapın geliyor' diyerek uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, döviz kurları, emtia ve kripto para piyasalardaki son gelişmeleri Haber7.com'a değerlendirdi. Emtia fiyatlarındaki her düşüşün bir alım fırsatına çevrilmesi gerektiğini söyleyen İslam Memiş, yaz ayalarında yükselişlerin devam edeceğini söyledi.

Kripto parada çöküş sürecek

Bu hafta hem döviz kurlarında hem emtia fiyatlarında biraz daha kargaşa olduğunu belirten İslam Memiş, "Kripto para piyasasında ciddi satışlar gözlemliyoruz. Bu da yatırımcılarda kafa karışıklığına neden oluyor. Özellikle altın ve gümüşte yatırımcısına uyarılarımız vardı. Kripto para piyasasında haziran ayı için çöküşlere hazır olun uyarısını da yaptık. Haziran ayının ortalarına geldik bu çöküşlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu sert satışların devam edeceğini düşünüyorum. Döviz kurlarında da hızlı bir gerileme gördük. Haftanın ilk işlem gününde dolar 8.28 Lira seviyesine gerileyince dün 8.40 Lira seviyesinin üzerine atak gerçekleştirdi. Burada yatırımcı elindeki dolarla ne yapacağına dikkat etmeli. Benim tavsiyem şu; altının ons fiyatı 1875 Dolar seviyesine kadar yükseldi ancak buradan bir kar satışı bekliyorum, 1845 Dolar seviyesine kadar düşebilir. Gümüşün ons fiyatında 28.65 Dolar seviyesini gördük düşüşlerle birliklte 27 Dolar seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyorum. Özellikle elinde dolar olanlar emtia fiyatlarındaki geri çekilmeyi bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli" ifadelerini kullandı.

Her düşüş bir alım fırsatı

FED'in faiz artırımı ile ilgili mesajlarını yaz aylarında piyasaya vereceğini söyleyen Memiş, "Bu da yılın son çeyreğinde emtia fiyatlarının tekrar gerileyeceği anlamına geliyor. Haziran ayı için yatırımcısı hazırlığını yapmalı. Haziran ayında altının ons fiyatındaki 1960 Dolar seviyesine kadar bir yükseliş devam edebilir. Gümüşün ons fiyatında 29 Dolar seviyesi kritik direnç seviyesi, bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra gümüşün ons fiyatında 30 ila 32 Dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Yaz aylarının ilerleyen günlerine baktığımızda altın ve gümüşün gram fiyatında yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz. Altının gram fiyatında 580 ila 600 Lira arasında bu yükseliş devam edebilir. Kısa vadede her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor" şeklinde konuştu.