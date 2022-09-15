Altın için olay çıkış! İslam Memiş gram altında 1200 lira için tarih verdi

Altın fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Fed’in keskin faiz artıracağı beklentisinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle uluslararası piyasalarda altın fiyatları iki haftanın dip seviyesine geriledi.

Spot piyasada altının ons fiyatı 1.688,20 dolardan işlem görüyor.

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın gelecek hafta vereceği kritik faiz kararını beklenirken iç piyasada altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın 991,75 TL’den alınırken 991,90 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın ise 1.640 liradan alınırken 1.655 liradan satılıyor.

Yarım altın ise 3.271 liradan alınırken 3.308 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını 6.539 liradan alınırken 6.598 liradan satışa sunuluyor.

Yukarı yönlü ataklar olacak

Gram altın TL bazlı fiyatlamalarında bir değişiklik olmadığını belirten ve ‘Eylül ayı itibariyle bin lira seviyesinin altına sarkması mümkün değil’ şeklindeki öngörüsünü hatırlatan Finans Analisti İslam Memiş, her ne kadar ekranlarda bin lira seviyesinin altında rakamsal değer gösterilse de gram altının TL fiyatının bin lira seviyesinin altına sarkmadığını söyledi.

Altın fiyatlarının geleceğiyle ilgili tahminini de açıklayan İslam Memiş, gram altının yıl sonuna kadar 1050, 1090, 1200 diye yukarı yönlü atakların devam edeceğini söyledi.