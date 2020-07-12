Altın için kritik ifadeler: Ocak ayından beri yüzde 38 getiri sağladı, ancak...

22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı, düğünlerin başlamasıyla birlikte yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,3 azalışla 399,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 647 lira, Cumhuriyet altını 2.650 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,3 altında 399,00 liradan işlem gördü.

İslam Memiş: Ocak ayından beri yüzde 38 getiri sağladı ancak...

Takvim'in haberine göre; AA Finans Analisti İslam Memiş, altının gram fiyatının, ocak ayından bu yana yatırımcısına yüzde 38 getiri sağladığını ancak altın fiyatlarının kısa süre içinde bu kadar agresif yükselmesini sağlıksız bulduğunu ifade etti.

Yıl sonuna kadar düşüş beklentilerinin sürdüğünü belirten Memiş, 370 lira ve altına sarkmalar olmadan alım yönündeki kararların yanlış olabileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık ve süregelen işsizlik ile toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.