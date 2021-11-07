Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'

Uzun süredir artan fiyatları ile konuşulan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle tedirgin ediyor. Alış-satışta anlık değişen fiyatlar, sirkülasyonu önlüyor. Kuyumcular, piyasanın düzelmesini bekliyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Eskişehir'de uzun senelerdir kuyumculuk yapan Semih Soyat, altın fiyatlarında anlık iniş ve çıkışın çok hızlı olduğunu belirtti. Anlık değişimde altın gramının 10 liraya kadar değişiklik gösterdiğini ifade eden kuyumcu, piyasada şu an aşırı bir dalgalanma olduğunu, bunun da insanları kararsızlığa sürüklediğini söyledi. Altın fiyatlarının daha da artacağını veya daha da düşeceğini düşünen iki kesimin olduğunu kaydeden Soyat, bu nedenle altın satmak isteyenlerin satış yapmadığını, altın fiyatlarının düşmesini bekleyenlerin ise altın almadığını belirtti.

İlerisi için öngörüde bulunamadıklarını söyleyen kuyumcu, altın fiyatları için 'artar' yahut 'düşer' şeklinde net bir şey belirtmelerinin zor olduğunu bildirdi.

Şu anda inanılmaz inişli çıkışlı bir grafik olduğunu ifade eden Soyat, Türk lirası bazında konuşulduğunda gramında 10 liraya varan dalgalanma olduğunu, bu durumun da vatandaşta tedirginliğe neden olduğunu belirtti.