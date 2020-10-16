Altın için kritik açıklama: O tarihe kadar...

Altın fiyatları, ABD'de Kongre'nin Kasım başındaki başkanlık seçimleri öncesinde mali teşvik paketini onaylayabileceği ile ilgili beklentilerin iyice azaldığı bir ortamda, dolardaki artışın getirdiği baskı neticesinde aşağı yönde hareket ettikten sonra kayıplarını geri aldı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, aylardır devam eden müzakerelerden bir sonuç çıkmamasının suçunun siyasette olduğunu belirterek "Bu noktada, hangi detay seviyesinde olduğumuz dikkate alındığında, mali teşvik paketi konusunda anlaşmaya varmak ve bunu uygulamaya koymak zor olacak" diye konuştu.

Aylarca süren görüşmelerden bir netice alınmaması artan bir gerilimi tetikledi. Her iki taraf da, kamuoyunun kullanımına sunulacak bir paketin olmayacağının açığa çıkmasıyla beraber iç sorunların arttığını görüyor.

Bloomberght'nin haberine göre; Macquarie Wealth Management tarafından hazırlanan bir raporda, "Risk iştahına yönelik bir şok olmaması ile birlikte, altın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi bir tutunma sürecinde olacak gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

"Bu dönem boyunca bir risk olmaya devam edecek"

Raporda, "Bu dönem boyunca, altın 'savunma' varlığından ziyade bir 'risk' olarak davranmaya devam edecek ve seçim öncesi ABD teşvik paketinin çıkabileceğine ilişkin haberler dalgalanma oluşturabilir. Ancak zamanın daralması ile birlikte, mali teşvik paketinin seçim sonrasına kalma ihtimali artıyor. Fakat bu paketin seçim sonrası çıkmasından gelecek destek, seçim öncesi uzlaşma ile çıkabilecek bir paketin desteğinden daha büyük olabilir" denildi.