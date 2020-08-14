  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altın için kritik açıklama

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında koronavirüs aşısının bulunduğu yönündeki haberlerin ardından düşüş başladı. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, yatırımcıların altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlamaları gerektiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 22:57:00 -
Altın için kritik açıklama

Çin'den başlayıp bütün dünyayı kasıp kavuran, ekonomileri, sosyal hayatı değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle beraber güvenli liman olarak bilinen altında fiyatlar rekor üstüne rekor tazelerken aşının bulunması haberlerinin ardından ise aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Yaşananların ardından uzmanlar altın için açıklamalar yaptı.

Sadece birkaç günde...

Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle beraber 488 TL ile tarihi zirvelerine geçen hafta ulaşmıştı. Rekorlardan sonra altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı. Sadece birkaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 TL inerek 433 liraya geriledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından uzmanlar altın fiyatları için kritik değerlendirmeler yaptı.

İslam Memiş: Aşı haberleriyle sert bir şekilde geriledi

Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen Kovid-19 aşısı haberiyle sert düştüğünü belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşısı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcıların riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlamarı gerekiyor"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Erbaş, altın yatırımcılarının bir noktada zarar durur noktası belirlemeleri gerektiğini vurgulayarak yatırımcıların altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlamaları gerektiğinin altını çizdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap
Dünya

'Türkiye ile Yunanistan'a aynı mesafede misiniz?' sorusuna Almanya'dan dikkat çeken cevap

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Doğu Akdeniz'deki Türkiye-Yunanistan gerilimine ilişkin bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğini s..
Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!
Dünya

Komşu ülke, Türkiye’ye karşı yardım istemişti... Suudi Arabistan tarafını seçti!

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına karşı çıkan Irak, 4 Arap ülkesinden Ankara hükümetine karşı yardım istemişti. Suudi ..
Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar
Gündem

Cem Küçük'ten yeniakit.com.tr'ye flaş açıklamalar

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr'de Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı