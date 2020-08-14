Altın için kritik açıklama

Çin'den başlayıp bütün dünyayı kasıp kavuran, ekonomileri, sosyal hayatı değiştiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle beraber güvenli liman olarak bilinen altında fiyatlar rekor üstüne rekor tazelerken aşının bulunması haberlerinin ardından ise aşağı yönlü bir hareket yaşandı. Yaşananların ardından uzmanlar altın için açıklamalar yaptı.

Sadece birkaç günde...

Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle beraber 488 TL ile tarihi zirvelerine geçen hafta ulaşmıştı. Rekorlardan sonra altın fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı. Sadece birkaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 TL inerek 433 liraya geriledi.

Yaşanan gelişmelerin ardından uzmanlar altın fiyatları için kritik değerlendirmeler yaptı.

İslam Memiş: Aşı haberleriyle sert bir şekilde geriledi

Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen Kovid-19 aşısı haberiyle sert düştüğünü belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşısı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" ifadelerini kullandı.

"Yatırımcıların riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlamarı gerekiyor"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da altın fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Erbaş, altın yatırımcılarının bir noktada zarar durur noktası belirlemeleri gerektiğini vurgulayarak yatırımcıların altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlamaları gerektiğinin altını çizdi.