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Ekonomi Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın
Ekonomi

Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın yatırımcısına önemli bir uyarıda bulundu. Kurtoğlu, altın yatırımcının pozisyon olarak beklemede kalması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 17:02:00 -
Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, küçük yatırımcıya yeni uyarılarda bulundu.

Önümüzdeki yılların altının altın çağı olacağını ısrarla söyleyen Ramazan Kurtoğlu, yatırımcının pozisyon değiştirmemesi gerektiğini söyledi.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Mart 2020de kripto paraların bir küresel oyun ve dolandırıcılık mekanizması olduğunu televizyonlarda anlatmıştım. Sonuç malum. Dolarda ve altında manipülasyon giderek artıyor.2008den beteri geliyor sadece 2023/24 de günah keçisi olacak bir ŞOK dalgası/Ülke aranıyor. Hala altın da kalın" dedi.

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