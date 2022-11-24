Altın için hayati tahmin! 'Manipülasyon artıyor' diyen Ramazan Kurtoğlu uyardı: Hemen bu pozisyonu alın
Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın yatırımcısına önemli bir uyarıda bulundu. Kurtoğlu, altın yatırımcının pozisyon olarak beklemede kalması gerektiğini söyledi.
Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, küçük yatırımcıya yeni uyarılarda bulundu.
Önümüzdeki yılların altının altın çağı olacağını ısrarla söyleyen Ramazan Kurtoğlu, yatırımcının pozisyon değiştirmemesi gerektiğini söyledi.
Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Mart 2020de kripto paraların bir küresel oyun ve dolandırıcılık mekanizması olduğunu televizyonlarda anlatmıştım. Sonuç malum. Dolarda ve altında manipülasyon giderek artıyor.2008den beteri geliyor sadece 2023/24 de günah keçisi olacak bir ŞOK dalgası/Ülke aranıyor. Hala altın da kalın" dedi.
Ekonomi
Dünyanın en büyük buğday üreten ülkesi ihracatı durdurdu! Ramazan Kurtoğlu korkutan detayı duyurdu
Ekonomi
Altın, dolar ve konut derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu son tahminini duyurdu: Evinizi satın! Paranızı oraya yatırın
Ekonomi
Altın alıp kenara koyanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu 'Gizlice toplamaya başladılar' diyerek altın için tarih verdi
Ekonomi
Altın, dolar ve toprak üzerine tahminleriyle gündem olan Ramazan Kurtoğlu’ndan acil uyarı: Hemen satın
Ekonomi
Altın için Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı! O tarihte başlıyor, altını olan zengin olacak
Ekonomi
Altın için son uyarı! Ramazan Kurtoğlu 'çok soruyorsunuz' diyerek cevapladı: Altın bir sene sonra...
Ekonomi
Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu üstüne basa basa uyardı: Altın topluyorlar, sakın yapmayın