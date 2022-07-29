Altın için görülmemiş tahmin: Gram altın 500 lira birden yükselecek

Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden yükselişe geçen gram altın 1019 TL seviyesine çıkarken, uzmanlardan gelen tahminler gündem yarattı. "Gram altın ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren uzmanlar, yıl sonunu işaret ederek yaptıkları tahminlerle dikkat çekti. İşte gram altın fiyatıyla ilgili son tahminler...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, NTV'de katıldığı canlı yayında ons altının önümüzdeki dönemde bir süre 1.800-1.950 dolar bandında hareket edeceğini söyledi. Önümüzdeki aylarda ise onsun 1.950 doların üzerine çıkacağını belirten Yıldırımtürk, sene sonuna doğru ise ons altının 2 bin 50 dolar olacağını öngördü.

Enflasyondaki yükseliş ve jeopolitik gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarındaki yükselişin sürdürdüğünü belirten Yıldırımtürk, 985 liraya gerileyen gram altın fiyatlarının bugün itibariyle 1019 liraya yükseldiğini belirtti. Yıldırımtürk, önümüzdeki dönemlerde gram altının 1350 seviyelerine kadar yükselerek yıl sonu itibariyle 1500 seviyesine kadar yükseleceğini öngördü.