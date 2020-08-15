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Ekonomi

Altın için dikkat! Mühim uyarı

Pandemi nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, vatandaşları internetten yapılan altın alışverişinin riskleri konusunda ikaz etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 16:37:00 -
Altın için dikkat! Mühim uyarı

Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan, sosyal hayatı tamamen değiştiren ve hala etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, güvenli liman olarak bilinen altında fiyatlar rekor üstüne rekor kırdı.

Altın fiyatlarının yükselmesinin ardından kuyumcular, internetten yapılan altın alışverişindeki riskler hakkında ikazda bulundu.

Kuyumculuk sektörü de olumlu yönde etkilendi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlerin ışığında normalleşme kuralları kuyumculuk sektörüne de olumlu yönde etki etti.

Hareketlilik başladı

Normalleşmeyle beraber düğün sezonunun da açılmasıyla kuyumcularda da hareketlilik gözlemlenmeye başladı.

Vatandaşlara önemli uyarılar

Artan altın fiyatları sonrası Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, internet üzerinden yapılan altın alışverişinin riskleri hakkında vatandaşlara ikazda bulundu.

Kuyumcu Rafet Sünetci: İnternetten altın alışverişi güvenli değil

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde görsel kandırmacanın yanı sıra sahte altın riski ile de karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunan Rafet Sünetci, internetten altın alışverişinin güvenli olmadığını bildirdi.

İnternette gösterilen ürünlerin görsel destekler ile canlı hale getirildiğini ama orjinalinin o şekilde ele ulaşmadığını ifade eden Sünetci, bu altınların sahte olabileceği riski hakkında da uyarıda bulundu.

"Tanıdık kuyumculardan alışveriş yapın"

Altın fiyatlarının yükselmesiyle bu tarz risklerin arttığını belirten Kuyumcu Sünetci, sahte altının ayırt edilebilmesinin çok zor olduğunu, kuyumcuların dahi bu konuda zorlandığını hatta yanılabildiğini ifade ederek vatandaşlara tanıdık, bilindik kuyumculardan alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.

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