Altın için bu habere dikkat! Haluk Özdil paylaştı: Küreselciler ilk kez mesajı verdi, altın fiyatları...
Altın ve dolar konusundaki tahminleri dikkat çeken araştırmacı, yazar Haluk Özdil, gram altının yakın zamanda tavan yapacağını söyledi.
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, dünyadak, savaş ortamının altın fiyatlarına yansıyacağını söyledi.
Haluk Özdil, küreselcilerin dergisi olan TIME'ın ilk kez altın için bir yazı kaleme aldığını ve bunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.
Özdil yaptığı açıklamada, "Doları artık bir kenara atıyorum. Çünkü TIME dergisi dolar endeksinin dünyada düşüşe geçtiğini ve FED'in artık altını baskılayamayacağını yazdı. TIME küreselcilerin bir dergisidir. Bu anlamda çok dikkate almak lazım. Rusya-Ukrayna savaşı başlarsa Avrupa'da buna müdahale ederse bu ekonomiye yansıyacaktır. Sürecin altına yansımasını bekliyorum. Doları da geçecek ve altın net bir şekilde öne çıkacak. Dünyada da, Türkiye'de de tavam yapacak" dedi.
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