Altın için bu gelişmeler önemli. Ons ve gramın seyrine dikkat!

Geçen hafta JP Morgan’ın “Türk Lirası yorumu” gündem olmuştu. Kurumun “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Gelişmekte Olan Piyasalar Yerel Piyasalar Pusulası” başlıklı raporunda Türkiye ile ilgili değerlendirmeler yer alırken “TL, uzun dönemli reel efektif kur ortalamasından sapmaya göre gelişen piyasalardaki en ucuz para birimi” yorumuna yer verilmişti.

Amerikan verilerinin etkisi

Geçen haftaya bıkıldığında piyasaların merakla beklediği ABD Eylül ayı istihdam raporu ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı. Fed’in iş gücü piyasasındaki soğumayı dikkate alacağı ve Ağustos ayındaki zirve fiyatlamalarından sonra geri çekilen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabileceğine yönelik düşünceler bir araya gelince kurumun yıl içerisinde bir faiz artırımına daha gitmesine gerek kalmayacağı fikri de ön plana çıktı

Peki bu hafta nasıl seyredecek?

Uzmanlara göre, piyasalara bakıldığında uzmanlara göre, İsrail-Filistin gerginliği ile başlayan hafta önemli. Özellikle yurtdışı piyasalarda tedirginlik ile birlikte geri çekilmelere neden olmakta. Yaşanan gerginlik petrol fiyatlarını ve bununla birlikte emtia tarafını da etkilemeyi sürdürüyor.. Altının onsu Mart 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesinde fiyatlama görürken yaşanan gelişmelerin ardından 20 doların üzerinde prim yaptı.

Döviz ve altının durumu

Döviz ve altındaki tabloya bakılınca artan talep sonucu bankalar alım satım makas aralığını genişletirken, işlem maliyetlerinin de artması dikkati çekiyor. İçerisinde bulunduğumuz konjonktür küresel piyasalarda ve yurtiçinde etkilerini bu hafta da sürdürecek gibi.

ABD’de açıklanan istihdam raporu ons altın tarafında satışa neden oldu. Tedirginliğin devamı noktasında haber akışına paralel Teknik olarak gün içinde 1845 dolar seviyesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1840 ve 1835 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Gram altın nasıl seyredebilir?

Altın için uluslararası konjonktür etkili oldu. ABD verileri sonrası ons altın tarafında baskı artınca yurtiçinde gram altın fiyatları da geri çekildi. Ons altın İsrail-Filistin gerginliği ile ilgili talebin artması gram altında 1650TL olarak yükseliş bandına girdi. Direnç noktası olarak 1650TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1655TL ve 1660TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1645TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir.

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