Altın için bomba tahmin! Oyun devam ediyor... 10 bin doları görebilir

Mutasyon kaygılarıyla hareket eden piyasalarda ons altın güvenli liman yerini almaya çalışırken, Fed ralliye izin vermiyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alım hızının artırılmasının aralık ayında gündeme gelmesini belirten ifadeleriyle 1.765 dolara seviyesine çekilen altının bu seviyelerden kurtulamazsa 1.730-1720 dolar bandına dönebileceği uyarısı yapılıyor. Analistlere göre Fed’in açıklamalarına takılan altını yukarı taşımak isteyenler ve ayı piyasası tarafındaki oyuncular arasında bir strateji oyunu oynanıyor.

FED'in açıklamaları değerli metalleri baskı altına aldı

Piyasalar halen Powell’ın hafta başında yapmış olduğu açıklamanın etkisinde. Powell, Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için daha sıkı bir para politikası uygulaması gerektiğini belirtmişti. Bu açıklamanın sıkı para politikasının beklenenden önce uygulanabileceği ihtimalini doğurması değerli metalleri baskı altına soktu.

Ons altın 1.770-1.790 dolar bandında sıkışma yaşıyor ve burada boğalar ve ayılar arasında bir çekişme yaşanıyor. Analistlere göre fiyatların, yükseliş trend çizgisinin geçtiği 1.770 doların altına inmesi bir anda satışları artırabilir. Analistler, “Ons altında, 50,100 ve 200 günlük üssel ortalamaların yoğunlaştığı 1.798 bölgesinin aşılamamasıyla tekrar trend bölgesine doğru geri çekilme izleniyor. Hareketin Ağustos ayından bu yana devam eden yükseliş trendinin geçtiği 1.770 seviyesi altına geçmesi durumunda satıcılı seyir hız kazanabilir” uyarısı yapıyor. Buranın kırılması halinde izlenecek 1.750-1.745 bölgesinin destek konumuna geleceği belirtiliyor. Buranın altında ise 1.730-1.720 dolar yeni bir destek olarak ortaya çıkabilir. Eğer alım tarafındaki yatırımcı baskın gelip fiyatları, direnç haline gelen 1.794 doların üzerine taşıyabilirse sonraki hedefler olarak 1.815 ve 1.835 doların tekrar radara gelebileceği ifade ediliyor.

Yükseliş güçlenerek devam edecek

Altında şu anda sabırlı olunması gerektiğini söyleyen uzmanlar, orta ve uzun vadede yükselişin güçlenerek süreceğine inanıyor. Credit Suisse, 2022’de ons altının ortalama 1.850 dolardan işlem göreceğini öngörüyor. Ancak Fed’in yılın ikinci yarısında faiz artırmaya başlamasının yaratacağı baskıyla 2023’te ortalama fiyatın 1.600 dolar olacağı tahmininde bulunuyor.

Altın uzun vadede 10 bin dolara gidecek

Daha uzun vadede ise altının 10 bin dolara gideceğini savunanlar var. Goehring & Rozencwajg Associates'in yönetici ortağı Leigh Goehring, yüksek enflasyon ve başarısız faizleri artırma girişimlerinin altında büyük bir ralliyi tetikleyeceğini düşünüyor. Goehring, “Enflasyonun gitmeyeceğine çok inanıyorum. Enflasyonun patlaması için bir petrol şoku, doğal gaz şoku veya tarım şoku yetebilir” diyor. Goehring, "Bu yüzden Powell'ın 2018 Ekim'inde yaptığı gibi faiz oranlarını yükseltmekten vazgeçmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Ve bir kez vazgeçtiğinde, altındaki büyük boğa piyasası başlar” şeklinde konuşuyor. Goehring, yeni boğa piyasasının dev boyutlarda olacağını ve altının 2028 yılında 10.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Gümüşün ise 500 dolara çıkabileceğini ileri sürüyor.

Gümüş saldırıları savuşturmaya çalışıyor

Gri metal, Powell’ın açıklamaları sonrasında maruz kaldığı sert satışları savuşturmaya çabalıyor. 23 doların altına doğru hızla çekilme yaşayan ons gümüş, doların hareketlerini takip ediyor. ABD Dolar Endeksi 96.00 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gümüşün güç toplaması zor olabilir. Fiyatlar son 1 ayda yüzde 6’ya yakın geriledi, altın/gümüş rasyosu da 80 seviyesine doğru gidiyor. Analistler göre bu da gümüş üzerinde düşüş baskısı oluşturuyor. Fiyatların 22.30 doları aşağı yönlü kırması 22.10 ve sonrası 21.50’ye varan satışlara yol açabaleceğini söyleyen uzmanlar, yine de enflasyonist ortamda bu fiyatların alım fırsatı olabileceğini yineliyorlar. Uzmanlara göre 22.90’un üzerine çıkmadığı sürece ons gümüşte yoğun baskı sürebilir.

Altın çıkarmanın maliyeti rekor seviyede

Önde gelen bağımsız değerli metaller danışmanlığı Metals Focus'un en son verilerine göre, 2021 yılının 3’üncü çeyreğinde, küresel ortalama altın çıkarma maliyeti 2013 ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Nakit üretim maliyeti ortalama 2012’den bu yana en yüksek seviye olan 825 dolara yükselirken, AISC (her şey dahil sürdürülebilir maliyet) 1.123 dolarla 2013 yılından bu yana yüksek seviyede gerçekleşti. 2021 yılının 3. çeyreği boyunca, bir madendeki doğrudan işletme maliyetlerini kapsayan toplam nakit maliyetlerinin maaş artışlarının yanında, enerji ve ekipman da dahil olmak üzere çeşitli girdilerdeki enflasyondan olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

(Dünya.com)