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Ekonomi Altın için alım mı satım mı yapılmalı?
Ekonomi

Altın için alım mı satım mı yapılmalı?

Yeniakit Publisher
2023-10-04 12:15:00 - 2023-10-04 12:19:17
Altın için alım mı satım mı yapılmalı?

Günlük bazda yüzde 0.25 düşüşle 1,822 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,820 dolar/ons seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda Fed’in faizleri uzun süre daha yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin beklentiler etkisini sürdürmeye devam ederken, ABD’de açıklanan verilerin güçlü bir istihdam piyasasına işaret etmesiyle hazine tahvillerinde pandemiden bu yana görülen en sert satış dalgası yaşandı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi dün %4.85 seviyesine kadar yükselirken, 2007’den sonra ilk kez %5’inüzerini test etmesi bekleniyor.

Sınırlı yükseliş sürer mi?

ABD’de endeksler sert düştü. Dolardaki yükseliş dün de devam etti. Dolar endeksi Kasım 2022’den bu yana görülen en yüksek seviyede seyrediyor. ABD tahvillerindeki yüksek seyir Asya endekslerinde de satış baskısı oluşturdu. Avrupa borsalarında da benzer bir şekilde aşağı yönlü hareketler hâkimdi. EUR/USD paritesindeki düşüş dün de sürdü ve parite 1.0465 seviyesinden günü sonlandırdı. Bu sabah sınırlı bir yükselişle açılan parite 1.0465 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Satıcılı bir seyir mi?

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, dolar endeksindeki yükselişin yanı sıra ABD 2 ve 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareketin etkisiyle altın fiyatları dünkü işlemlerde geriledi. Günlük bazda %0.25 düşüşle 1,822 dolar/ons seviyesinden kapanış gerçekleştiren altın fiyatları, yeni günde 1,820 dolar/ons seviyelerinde satıcılı seyrediyor.

Finansal piyasa uzmanları ise altın piyasasında sert hareket beklemediklerine dikkati çekerken alım ve satım hususunda radikal kararlar verilmemesi gerektiği yönünde ve altının uzun vadeli bir tasarruf aracı olarak tutulmasının beklene bir hareket olacağına dikkati çektiler.

Bugünkü veriler şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Petrol fiyatları, yüksek faizlerin yakıt talebini düşürme olasılığı ile dünkü işlemlerde yükseldi. ABD ham petrolü günlük bazda %0.51 artışla 89.26 dolar/varil seviyesinden kapanış gerçekleştirirken, brent petrolde günlük yükseliş %0.23 oldu. Bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’de ISM hizmet endeksi ve İtalya’da ikinci çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.

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