Altın için 1450 lira tahmini tutmayan İslam Memiş sebebini açıkladı! Yeni tahminini ise Türkiye'ye ilan etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Memiş altın yatırımcısını da uyardı.

Nasıl Bir Ekonomi TV'de konuşan Memiş şunları söyledi:

"Ekran fiyatlarıyla fiziki taraftaki işlemler ayrı. Ekranlarda gram altının fiyatı 20 lira daha ucuz görünüyor. Ben de diyorum ki sadece altın alacaklar değil altın alacaklar da dahil o ekrandaki fiyatlardan bozdurursanız zarar ederseniz."

"Zarar etmeyin" diyen Memiş, "Bunu tekrarlama sebebim şu: Gençler araba almak istiyor. Tekrar bir ev alma, arazi almak düşüncesi oluyor. Bu birikimlerini de bozdurmak zorunda kalıyor. Haliyle ekran fiyatlarına bakıp bozdurmak hoş gelmiyor. Fırsatçılık yapan insanlar da var" dedi.

"Şu an gram bin 70 lira ama serbest piyasada bin 80 lira" diyen Memiş şöyle devam etti: "Şimdi bin 100'lü rakamlar karşımızda. Sadece dolar kurundan destek alarak gram altın buralara geldi. Ons altın daha bu işe dahil olmadı."

Memiş ons altının gram atlına destek vereceğini söyleyerek, "Bin 830 dolar üzerindeki atakların gram altın fiyatına da destek vereceğini görebiliriz. Bin 830 doların üstüne çıkarsa ons altın, gram altın da bin 100 aralığına gelir." dedi.

Tahmininin tutmama sebebini açıkladı

Daha önce yaptığı açıklamalarda bu yıl gram altının bin 450 lira olacağını söyleyen Memiş bu öngörüsünün gerçekleşmeme sebebini de şöyle açıkladı: "Bu yılla alakalı gram altın için bin 450 lira bir beklentim vardı. Dışarda ons altını serbest bırakmadılar.

Yoksa şu an gram altın bin 450 liraydı. Altın enflasyondan, resesyondan beslenir. Burada tamamen bir tezat vardı. Normalde dolar TL 20 lira seviyesinin üstünde. Hem kur hem de ons altın baskılanıyor."