Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

Altın piyasasında, en düşük 453 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 454 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 6 milyon 696 bin 627,04 lira, işlem miktarı ise 2.195,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 26 milyon 526 bin 837,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: