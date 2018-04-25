Altın güne düşüşle başladı

Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 174,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 173,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 1.325,3 dolardan işlem görüyor.