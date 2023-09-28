Altın, gümüş, paladyum ve platin olanlar: Bu sefer değer kaybetti! Piyasayı sallayacak yatırım tavsiyesi, tahmin!

Kıymetli Madenler MMI, Fed’in faiz oranlarını yüksek tutma kararı nedeniyle değerli metal fiyatlarını etkileyebileceği bir dönemde yatay seyretti. Altın, gümüş, paladyum ve platin piyasalarının son durum

Kıymetli Madenler MMI (Aylık Metaller Endeksi), aydan aya neredeyse hiç hareket göstermedi ve az farkla yatay seyri kaçırdı. Gerçekten de endeks yatay seyrederek sadece %0,11’lik hafif bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte Fed’in faiz oranlarını yüksek bir seviyede tutma tutumu yakın gelecekte değerli metal fiyatlarını etkileyebilir.

Altın Fiyatları Düşüş Eğiliminde

İlginçtir ki, hurda değerli metal fiyatları (yani altın) Ağustos ayı başında bir miktar artış yaşadı. Kıymetli maden fiyatları da 15 Eylül’den itibaren yükselişe geçti ancak sonrasında tekrar yatay bir seyir izledi. Bunun nedeni Fed’in yaklaşan toplantıları olabilir (o zamanlar bu toplantılara beş gün kalmıştı). Fed konferanslarını tamamladıktan sonra Comex’in altın ve gümüşü yeniden düştü. Bununla birlikte, her ikisi de Eylül ayının başından bu yana destek bölgelerine yakın kaldı ve her ikisinin de tersine dönme potansiyeli var.

Bu ay, altın piyasalarındaki fiyatlar düşüş sinyalleri vermeye devam etti ve yükseliş momentumunun eksikliğini gösterdi. Geçen ayın başlarında altın fiyatları destek bölgelerini aşmaya başladı ve bu durum düşüş eğiliminin devam edeceğini gösteriyor. Alıcı gücünü oluşturmak için piyasanın hacimde yükseliş eğilimi görmesi gerekiyor.

Altın fiyatları, Fed’in faiz oranlarını artırma kararı alması durumunda daha da baskı altına girebilir. Çünkü faiz oranları arttıkça, altına alternatif olan diğer varlıklar daha cazip hale gelir. Ayrıca, faiz oranları arttıkça, dolar değer kazanır ve bu da altının dolar cinsinden fiyatını düşürür.

Gümüş Fiyatları Kararsız

Gümüş fiyatları ise altın kadar düşüş eğilimi göstermiyor. Fiyatlar destek bölgelerini önemli ölçüde güçlü bir şekilde ihlal etmedi. Bu, piyasanın belirsiz yönü ile birleştiğinde ne yükseliş ne de düşüş momentumunun şu anda fiyatları yönlendirdiğini gösteriyor. Gümüş piyasalarının net bir yön göstermesi için daha fazla fiyat hareketine ihtiyacı olacak.

Gümüş fiyatları, altın gibi Fed’in faiz kararından etkilenebilir ancak gümüşün endüstriyel kullanımı nedeniyle diğer faktörler de rol oynayabilir. Örneğin, küresel ekonomik büyüme, talep, arz, jeopolitik gerginlikler gibi faktörler gümüş fiyatlarını etkileyebilir.

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Paladyum Piyasası Belirsiz

Diğer değerli metaller gibi Paladyum piyasası da her iki yönde de net bir eğilim göstermiyor. Yaz boyunca paladyum fiyatları düşse de destek bölgeleri piyasaların geçmişteki desteği kırmasını engellemeye devam ediyor. Bu, aşağı yönlü bir trendin teyit edilmediğini gösteriyor. Paladyum piyasaları şu anda belirsiz sinyaller gösterdiğinden, gelecekte yukarı yönlü yükseliş hareketleri veya daha güçlü düşüş trendi modelleri çok daha net bir trend yaratacaktır.

Paladyum fiyatları, otomotiv sektöründeki talep ve arz dinamiklerinden büyük ölçüde etkilenir. Paladyum, benzinli araçlarda kullanılan katalitik konvertörlerin üretiminde önemli bir bileşendir. Bu nedenle, otomotiv sektöründeki gelişmeler, paladyum fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, elektrikli araçlara olan talebin artması, paladyum talebini azaltabilir.

Platin Geri Tepme Potansiyelini Tutuyor

Platin piyasaları yakın zamanda aralıklı bir trendin sinyallerini vermeye başladı. Fiyatların henüz piyasadaki direnç veya destek bölgelerini aşmamış olması piyasanın yatay hareket ettiğini gösteriyor. Üstelik bu ay platin fiyat hareketi de kararsızlık gösterdi. Piyasanın daha net bir trend oluşturmak için fiyat hareketinde bir tersine dönüş veya bozulma görmesi gerekecek.

Platin fiyatları da paladyum gibi otomotiv sektöründen etkilenir ancak platin daha çok dizel araçlarda kullanılır. Bu nedenle, dizel araçlara olan talep ve regülasyonlar, platin fiyatlarını etkileyebilir. Ayrıca, platin de altın ve gümüş gibi bir yatırım aracı olarak da kullanılır ve bu nedenle Fed’in faiz kararından da etkilenebilir.

Sonuç

Kıymetli Madenler MMI, Fed’in faiz oranlarını yüksek tutma kararı nedeniyle değerli metal fiyatlarını etkileyebileceği bir dönemde yatay seyretti. Altın fiyatları düşüş eğilimindeyken, gümüş, paladyum ve platin piyasaları belirsizlik içinde kaldı. Değerli metal piyasalarının gelecekteki yönünü belirlemek için Fed’in faiz kararı kadar diğer faktörleri de takip etmek gerekiyor.