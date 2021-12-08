Altın, gümüş derken… Mücevherde yeni gelişme

Mücevher İhracatçıları Birliği, kasım ayına ilişkin mücevher ihracatı rakamlarını açıkladı. Buna göre TİM verileri baz alınarak 2021 yılı Kasım ayında 1 milyar 282 milyon 834 bin 49 dolar ihracat gerçekleştirilerek Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış oldu.

Böylelikle ocak ve kasım ayları arasındaki mücevher ihracatı, 5 milyar 854 milyon 706 bin 863 dolar oldu.

11 ayda en çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ihraç edildi

Ürün gruplarına bakıldığında ekim ayında en çok “Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın” grubu takip etti. Ürün grupları şöyle sıralandı:

11 ayda en çok ihracat BAE’ye

Ocak – kasım ayları arasında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeyi ABD ve İngiltere takip etti.