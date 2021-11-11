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Ekonomi Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! İşte standart altın kilogram fiyatı
Ekonomi

Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! İşte standart altın kilogram fiyatı

Milyonlarca altın piyasasını takip eden vatandaş fiyatları her an takip ediyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 17:02:00 -
Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! İşte standart altın kilogram fiyatı

Altın fiyatları tarihi rekorlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Altın piyasasında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 588 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 581 bin 448 lira, en yüksek ise 595 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 588 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 279 milyon 937 bin 543,99 lira, işlem miktarı ise 476,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 282 milyon 892 bin 442,48 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Hakan Yetkili Müessese, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

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