Altın fiyatlarındaki düşüş nereye kadar sürecek? Fon yöneticisi fırsat seviyeyi duyurdu

Altın fiyatları son ayların en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 423 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1848 dolardan işlem görüyor. Altında gelişmeler bu şekildeyken Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk önemli açıklamalarda bulundu. Gram altında henüz yukarı yönde bir sinyal görmediğini belirten Baştürk, “Kısa vadede baskı devam edebilir” iddiasını ortaya koydu.. Baştürk ayrıca, 420 TL altına sarkılırsa orta-uzun vade bakış açılasıyla toparlanma için fırsatlar değerlendirilebilir' dedi.

Altında güncel durum

Gram altın fiyatları, dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürürken; bugün içerisinde 423.23 TL seviyesine gerileyerek 28 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı gün içerisinde en yüksek 430.98 lira seviyesini görürken; saat 10.53 itibarıyla yüzde 1.38 oranında düşüşle 423.84 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 703 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 952 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 430 TL seviyesinde hareket ederken; yeni işlem gününe 428 TL seviyesinden başlamıştı.

Dolar endeksinde yaşanan güçlü duruş altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 1864 dolar seviyesini, en düşük ise 1845 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.55 oranında düşüşle 1848 dolardan işlem gördü.

Gram altında kısa vadede baskı devam edebilir

Dolar kurundaki baskı ve ons altında yatay görünüm gram altın üzerinde baskıya neden oluyor. 424 TL civarından işlem gören bir gram altın görmekteyiz.

Dolar kurundaki baskı dikkat çekici. Dolar tüm dünyada özellikle gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazanırken TL’nin pozitif ayrıştığı bir süreç yaşıyoruz. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son toplantıda faizleri değiştirmese de oldukça şahin mesajlar vermişti. Bu kapsamda TL’de iyimserlik sürüyor. Burada yarınki enflasyon verileri önemli olacaktır. Kurda gördüğüm dip seviye 7.00 TL seviyesidir. Bu seviye civarından toparlanma gelebilir.

Ons altın ise, bir süredir 1875-1830 dolar bandında dalgalanıyor. Henüz bir kırılma gelmedi. Fakat dolar endeksindeki güçlenme baskıya neden oluyor. Burada 1875 dolar altında kaldığı sürece baskının devamını bekleyebiliriz. Aşağıda ise 1830 dolar civarı toparlanma bölgesi olabilir.

'420 TL altına sarkılırsa toparlanma için fırsatlar değerlendirilebilir'

Toparlayacak olursak; gram altın için henüz yukarı yönde bir sinyal görmüyorum. Kısa vadede baskı devam edebilir. Burada 420 TL altına sarkılırsa orta-uzun vade bakış açılasıyla toparlanma için fırsatlar değerlendirilebilir.