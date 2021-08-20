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Ekonomi Altın fiyatlarında varyant yükselişi! 809 TL seviyelerine çıktı
Ekonomi

Altın fiyatlarında varyant yükselişi! 809 TL seviyelerine çıktı

Delta varyantının yarattığı endişeler altın fiyatını destekliyor. Gram altın 489 TL'den işlem görürken çeyrek altın ise 809 TL seviyelerinde.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 09:31:00 -
Altın fiyatlarında varyant yükselişi! 809 TL seviyelerine çıktı

Koronavirüsün Delta varyantının yayılmaya devam etmesi ve bunun ekonomik toparlanmaya olası negatif etkileri konusundaki endişeler altın fiyatına destek veriyor. Ancak, ABD Doları'nın güçlü olmayı sürdürmesi altında 1800 dolar/on direncine doğru bir hareketi frenliyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,3 artışla 1785,80 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, diğer varlıklarda olduğu gibi altında da gözlerin Fed Başkanı Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole'da yapacağı konuşmaya çevrildiğini belirtiliyor. Powell'ın Fed'in para politikası, varlık alım hızının daha erken azaltılması konularında vereceği mesajlar altın fiyatına da yön verecek.

Analistler, spot altın için ilk destek seviyesini 1776 dolar/ons olarak işaret etmeye devam ediyorlar.

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 489 TL

Çeyrek altın: 809 TL

Cumhuriyet altını: 3,222 TL

Altın ons: 1787

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