Altın fiyatlarında son durum: Ons artışı gram altın fiyatlarına yansıdı! Dolar kaç TL? Gram altın kaç lira?

Ons fiyatı 17 dolar yükseldi

Nisan 2024 itibarıyla ABD'de TÜFE, aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,6 artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentilerinin altında kalmasına rağmen, çekirdek enflasyonun altı ay sonunda ilk kez yavaşlaması dikkat çekti.

Bu gelişmelerle birlikte altın fiyatları son üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD enflasyon verisinin açıklanmasından hemen önce 2.360 dolar seviyesinde olan ons altın, veri sonrası 17 dolarlık bir artışla 2.377 dolara yükseldi. Ancak ABD borsalarının açılmasıyla ons altında bir düşüş yaşanarak fiyatlar 2.352 dolara geriledi. Buna rağmen, altın fiyatları tekrar toparlanarak şu anda 2.384 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, enflasyon verilerinin global piyasalar üzerindeki etkisini ve yatırımcıların tepkilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Gram altın 2 bin 470 liraya kadar çıktı

Ons altın etkisi ile altın fiyatlarında da yükselme gerçekleşti.

16 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 16 Mayıs Perşembe 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 32,20 (Alış) - 32,21 (Satış)

EURO: 35,07 (Alış) - 35,11 (Satış)

STERLİN: 40,56 (Alış) - 40,77 (Satış)

1 DOLAR = 32,21 TL

Güncel altın fiyatları (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.469,99

Gram altın satış: 2.470,30

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.011,00

Çeyrek altın satış: 4.064,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.021,00

Yarım altın satış: 8.128,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.968,00

Tam altın satış: 16.181,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.432,00

Cumhuriyet altını satış: 16.680,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.464,00

Ata altın satış: 16.603,00