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Altın fiyatlarında son durum altın gram fiyatı çeyrek altın ne kadar? 9 Kasım Cuma

Altın fiyatları son dakika. Altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Altına yatırım yapmak isteyen ya da yapan vatandaşlar 9 Kasım Cuma günü itibariyle altının fiyatını merak ediyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte altın fiyatları da düşmeye başladı. Düğün nişan ya da yatırım yapacak vatandaşlar şuan altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 9 Kasım Cuma altın fiyatlarında son durum.

09 Kasım 2018 Cuma 09:26
Altın fiyatlarında son durum altın gram fiyatı çeyrek altın ne kadar? 9 Kasım Cuma

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak konusu. Altına yatırım yapmak isteyen ya da yapan vatandaşlar 9 Kasım Cuma günü itibariyle altının fiyatını merak ediyor. Dolar kurunun düşmesiyle birlikte altın fiyatları da düşmeye başladı. Düğün nişan ya da yatırım yapacak vatandaşlar şuan altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 9 Kasım Cuma altın fiyatlarında son durum.

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış 215,1337 T, satış 215,2990 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 9 Kasım Cuma günü 341,84 TL'den alınırken 349,82 TL'den satılmaktadır.

Yarım altın ne kadar? 

Yarım altın bu sabah 681,73 TL'den alınırken 699,82 TL'den satılmakta

Tam altın ne kadar? 

Tam altın fiyatlarında son durum ne? Tam altın bu sabah 1.367,72 TL'den alınırken 1.395,36 TL'den satılmaktadır.

Cumhuriyet altını ne kadar? 

Cumhuriyet altını bu sabah 1.413,00 TL'den alınırken 1.434,00 TL'den satılmaktadır.

Altın yatırımcıyı üzdü

Ocak-ağustos dönemindeki kazançlarının bir kısmını eylül ve ekim aylarında geri veren gram altın, bu iki ayda toplamada yüzde 13,7 değer kaybetti. Yıllık bazda getirisine bakıldığında ise ocak-ekim döneminde gram altın yüzde 37,3 kazandırdı.

Dolar-euro kaç TL

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar 5,46 civarında işlem görüyor Euro/TL ise 6,20 seviyesinde hareket ediyor.

 

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 09:26
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