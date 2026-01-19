Altın fiyatlarında sert yükseliş! Yeni rekor kırıldı
Yatırımcıların 'güvenli limanı' altın rekor kırmaya devam ediyor. İşte altında son fiyatlar...
Güvenli liman olarak bilinen altın, yeni haftaya yükselişle başladı.
Haftanın ilk gününde yüzde 4.58 yükselen gram altın 6 bin 612 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın ise 10 bin 787 Türk Lirası.
Yarım altın, tam altın ve altın altının fiyatları ise an itibariyle şöyle:
