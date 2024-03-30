Altın fiyatlarında rekor seviye!
Güvenli liman olarak bilinen altının fiyatı rekor bir seviyeye ulaştı.
Altın fiyatları yeni bir zirve yaptı. Ons altın bir önceki güne kıyasla yüzde 1.60 artarak 2 bin 230 liraya çıktı. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 300 lira seviyesini tekrar aştı.
Analistler, Paskalya tatili nedeniyle dünya genelinde birçok borsanın kapalı olduğunu ve altının ons fiyatında işlem gerçekleşmediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin beraberinde kişisel tüketim harcamaları verilerinden alınacak sinyallerle Banka'nın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçlarının aranacağını ifade etti.