Altın fiyatlarında olası senaryolar! Haluk Özdil, Cumhur Örnek ve Rıdvan Baştürk’ten yorumlar…

Altın fiyatları ve ons altın fiyatlarındaki gelişmeleri milyonlarca vatandaş yakından takip ediyor. Altın fiyatları üzerindeki olası senaryolar uzmanlar tarafından değerlendirildi. Gram altın fiyatlarıyla ilgili de bomba tahmin geldi.

Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri ve olası senaryoları değerlendirdi.

Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek şu açıklamayı yaptı:

Enflasyon gerçeği ve buna bağlı alınacak aksiyonların takviminin yavaş yavaş netleşmesi piyasalarda yeni denge seviyeler oluşturdu. Önümüzdeki dönemde hem paranın maliyeti artacak hem de miktarı azalacak. Önce portföy akımlarını önemseyen bazı gelişmekte olan ülke merkez bankaları bu yönde adım attı. Asya’da Çin hariç benzer adımlar var. Son olarak da bu trende katılmak adına ABD Merkez Bankası (Fed) bu sinyali vermeye başladı. Avrupa Merkez Bankası ise, henüz adım atmaya istekli değil. Bu finansal iklimde kaçınılmaz olarak dolar endeksi değer kazanmaya devam edecektir. Dolar endeksindeki bu güçlenmenin 97,90’a kadar devam etmesini bekliyorum. Kısa vadeli ABD tahvil getirisinin yüzde 0,60’ın üstüne çıkması bu görüşümü destekliyor.

Salgın dönemi uygulanan para ve mali politikalar altında yükseliş için gerekli zemini hazırlamıştı. Ancak, uzun pozisyonlardaki zamana yayılan birikme, yerel para birimi cinsinden altının göreceli daha pahalı hale gelmesi ve kripto varlıklara duyulan ilginin artması altını biraz düşürdü kanısındayım. Altın biriktiren merkez bankaları da kendi para birimlerini savunabilmek için satışa geçmesi ve/veya geçme olasılığı kısa dönemli yükselişlerin önüne geçti.

Bu ortaya koyduğum temel faktörlere paralel, altında 1800-1825 dolara olan yükselişlerin satış fırsatı olarak görüldüğü bir piyasa dinamiğinin oluşmasını bekliyorum. 1763 doların altında günlük kapanış düşüşün hızını artırabilir.

Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk ise şunları söyledi:

Küresel bazda iki önemli başlık var. İlki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden de hızlı bir şekilde sıkılaşmaya gideceğine yönelik mesajlar vermesi. Diğeri ise Omicron varyantı. Fed uzun süre piyasaları rahatlatmak için ‘’enflasyon geçici’’ ifadelerini kullanmıştı. Biz ise, bu enflasyonun geçici olmadığını ifade etmiştik. Fed Başkanı Powell, bu hafta yaptığı konuşmada enflasyon için artık geçici diyemediklerini ve tahvil alımlarının beklenenden erken bir sürede bitebileceğini açıkladı. Bu durum gelecek yıl için faiz artırım beklentilerini de öne çekecektir. Bu süreçte gelecek olan istihdam ve enflasyon verileri yakın takip edilmelidir. Aynı zamanda 15 Aralık Fed toplantısında üyelerin hem enflasyon hem de faiz konusunda beklentilerini yukarı yönde revize etmesini bekliyorum.

Omicron varyantı konusunda ise, bir belirsizlik söz konusu. Bu yeni varyantın nasıl bir etki yaratacağına dair henüz bilimsel bir netlik bulunmuyor. Kötü diyenler de var, önemli bir etki yaratmayacak diyenler de. Bu belirsizlik de piyasaları rahatsız ediyor. Bu konuya yönelik gelecek açıklamalar piyasalar için kritik olacaktır. Fakat ben önceliğin Fed politikalarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Fed’in agresif sıkılaşma politikasına gitmesi tüm piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor ve olmaya devam edecektir. Özellikle yarınki istihdam verileri güçlü gelirse ons altında baskı da artacaktır. Ons altında genel görüşüm aşağı yönde ve olası yükselişlerin de piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum.

Gram altın 1.000 TL olur mu?

FED toplantısı gündemi sonrası gözler iyice gram altına çevrildi. YouTube hesabından altın fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Haluk Özdil, FED Toplantısı’nı işaret ederek, ‘15 Aralık’tan sonra 800’ü geçen altının 1000 lira bandına doğru gideceğini düşünüyorum’ demişti.