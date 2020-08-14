Altın fiyatlarında kritik süreç

Çin'den başlayarak yayılan ve dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca kişiyi enfekte eden, yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle güvenli liman olarak yönelinen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haziran ayından sonra ilk defa haftalık düşüş yaşamanın eşiğine geldi.

Spot altının ons fiyatları geçen haftayı 2.035 dolardan kapatmıştı. Bu sabahki fiyatlar itibarıyla ise altın fiyatlarındaki haftalık düşüş yüzde 4'ün üzerinde seyretti.

AxiCorp Ltd. baş küresel piyasalar stratejisti Stephen Innes, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, altının, dolardaki düşüş ile beraber hafta başındaki düzeltmenin ardından toparlanmaya devam ettiğini, ancak yüksek faizlerin altının geri dönmesini sınırlayabileceğini belirtti.

Innes, "Kısa vadeli spekülatif pozisyon verilerinin yüksek miktarda kısa dolar pozisyonu işaret etmesi ile birlikte, altının negatif orta vadeli ABD ekonomik görünümü dolayısıyla gerekli bir çeşitlendirici olarak cazibesi, stratejik yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve hedge etmeleri dolayısıyla etkisini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında bu hafta gerçekleşen düşüşün ardından tekrar bir yükselme yaşandı.

14 Ağustos Cuma 2020 saat 15.36 'da çeyrek altının alış fiyatı 750,00 TL iken satış fiyatı da 766,80 lira oldu. Altın Ons alış fiyatı 1.950 lira oldu.

Gram altın

Alış fiyatı: 461,52

Satış fiyatı: 464,61 TL

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 750,00 TL

Satış fiyatı: 766,80 TL

Yarım altın

Alış fiyatı: 1.495,70 TL

Satış fiyatı: 1.533,50 TL

Tam altın

Alış fiyatı: 2.991,40 TL

Satış fiyatı: 3.045,00 TL

Altın ons

Alış fiyatı: 1.948

Satış fiyatı: 1.949

22 ayar altın

Alış fiyatı: 418,05 TL

Satış fiyatı: 434,21 TL