  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Altın fiyatlarında kritik süreç

Koronavirüs nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haziran ayından sonra ilk defa haftalık bazda değer kaybetmenin eşiğine geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 16:20:00 -
Altın fiyatlarında kritik süreç

Çin'den başlayarak yayılan ve dünyayı kasıp kavuran, milyonlarca kişiyi enfekte eden, yüz binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle güvenli liman olarak yönelinen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, haziran ayından sonra ilk defa haftalık düşüş yaşamanın eşiğine geldi.

Spot altının ons fiyatları geçen haftayı 2.035 dolardan kapatmıştı. Bu sabahki fiyatlar itibarıyla ise altın fiyatlarındaki haftalık düşüş yüzde 4'ün üzerinde seyretti.

AxiCorp Ltd. baş küresel piyasalar stratejisti Stephen Innes, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, altının, dolardaki düşüş ile beraber hafta başındaki düzeltmenin ardından toparlanmaya devam ettiğini, ancak yüksek faizlerin altının geri dönmesini sınırlayabileceğini belirtti.

Innes, "Kısa vadeli spekülatif pozisyon verilerinin yüksek miktarda kısa dolar pozisyonu işaret etmesi ile birlikte, altının negatif orta vadeli ABD ekonomik görünümü dolayısıyla gerekli bir çeşitlendirici olarak cazibesi, stratejik yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve hedge etmeleri dolayısıyla etkisini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında bu hafta gerçekleşen düşüşün ardından tekrar bir yükselme yaşandı.

14 Ağustos Cuma 2020 saat 15.36 'da çeyrek altının alış fiyatı 750,00 TL iken satış fiyatı da 766,80 lira oldu. Altın Ons alış fiyatı 1.950 lira oldu.

Gram altın
Alış fiyatı: 461,52
Satış fiyatı: 464,61 TL

Çeyrek altın
Alış fiyatı: 750,00 TL
Satış fiyatı: 766,80 TL

Yarım altın
Alış fiyatı: 1.495,70 TL
Satış fiyatı: 1.533,50 TL

Tam altın
Alış fiyatı: 2.991,40 TL
Satış fiyatı: 3.045,00 TL

Altın ons
Alış fiyatı: 1.948
Satış fiyatı: 1.949

22 ayar altın
Alış fiyatı: 418,05 TL
Satış fiyatı: 434,21 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler
Dünya

Bu sefer Yunanistan değil! 4 ülkeden Türkiye'ye karşı yardım istediler

Terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymayan Irak, Türkiye ile ilgili küstah bir çağrıda bulundu.
Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay
Gündem

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay "One Minute" göndermesi

AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılındaki "One Minute" olayıyla ilgili isim ..
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Yunanistan'ı çıldırtacak paylaşım

Türkiye’nin meşru faaliyetlerine karşı küstah hamlelere imza atan Yunanistan’ı çıldırtacak bir görüntü geldi. Milli Savunma Bakanlığı, bölge..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı