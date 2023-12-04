Altın fiyatlarında işte bu beklenmiyordu! Altın, dolar uyarıları sonrası olağandışı rekor gündem oldu! Altını olan yaşadı, Sadece yarım saatte...

Altın fiyatları yeni haftayla birlikte yükselişini sürdürüyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, alışılmışın dışında bir süratle, sadece yarım saatte yüzde 3 değer kazanarak 2.135 doları görerek rekor kırdı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

Altın fiyatlarında son dakika itibarı ile olağandışı bir rekor yaşanıyor. Gram altın 1.993 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı. Uzmanlara göre, ons altın grafiği teknik olarak incelenecek olursa 2100-2145 seviyeleri direnç noktaları olarak; 2071–2060 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir. İşte güncel altın fiyatları...

Fed'in önümüzdeki aylarda daha güvercin bir politika izleyeceğine dair giderek güçlenen görüş altın fiyatlarında rekoru beraberinde getirdi.

Asya piyasalarının açılmasıyla altında alışılmışın dışında sertlikte bir hareket yaşandı. TSİ 2.15'TE 2.075 dolardan işlem gören altının ons fiyatı yarım saat içerisinde yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 2.135 dolara çıktı. Böylece ons altında tarihi zirve görüldü.



Bu sert yükselişin ardından ons fiyatı kazancının bir kısmını geri vererek 2.085 dolarda dengelendi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uluslararası piyasalarda bu sert hareket yaşanırken spot piyasada gram altında da 1.993 lirayla yeni tarihi zirve görüldü. Sabah saatlerinde gram altın 1.937 liraya geriledi.

POWELL'DAN AÇIKLAMALAR

Altındaki son yükselişte Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar etkili oldu. Powell'ın Atlanta'daki Spelman College'de yaptığı konuşmada "Attığımız güçlü adımlar, politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdı" ifadelerini kullanması son dönemde Fed'e yönelik artan 'güvercin' duruş beklentisini güçlendirdi.

3 HAFTADA YÜZDE 7 YÜKSELDİ

Özellikle 14 Kasım'da ABD'de ekim ayı enflasyonunun yüzde 3.2 ile yüzde 3.3'lük beklentinin altında kaldığının açıklanmasından itibaren altın fiyatlarında yükseliş hızlandı. Ons fiyatı son 3 haftada yüzde 7.2 yükseldi.

Özellikle enflasyon verisinin ardından mart ayında Fed'den faiz indirimi beklentisi giderek artmaya başladı. CME FedWatch Tool'da 1 ay önce Fed'den martta faiz indirimi gelme ihtimali yüzde 25 olarak gösterilirken, bu oran bugün itibarıyla yüzde 53'e yükseldi.

Fed'e yönelik beklentilerle son 1 ayda ABD hazine tahvillerinde yaklaşık 40 baz puanlık düşüş yaşandı. Tahvil faizlerindeki düşüş altına yönelimi artırdı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 1.938,21 TL

Gram altın satış fiyatı 1.938,53 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 3.181,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı 3.232,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı 12.722,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı 12.874,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 6.381,00 TL

Yarım altın satış fiyatı 6.463,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı alış 1.793,13 TL

22 ayar bilezik gram fiyatı satış 1.810,76 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

ATA altın alış fiyatı 12.787,61 TL

ATA Altın satış fiyatı 13.106,08 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam atın alış fiyatı 12.400,11 TL

Tam altın satış fiyatı 12.640,77 TL