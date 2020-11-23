Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor! 23 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu araştırılıyor. Bir zamanlar 520 liranın üzerinde olan altın fiyatları düşüşe geçmişti. Son günlerde düşüş trendinde olan altın yeniden yükselişe geçti. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki 23 Kasım Pazartesi günü altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 458,75

SATIŞ: 458,85

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ: 749,60

SATIŞ: 772,60

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.499,30

SATIŞ: 1.540,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.120,00