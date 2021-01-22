Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
Altında yaşanan günlük düşüşe rağmen değerli metal haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Altın fiyatları, hafta başından bu yana neredeyse yüzde 2 yukarıda seyrediyor.
Altın fiyatları, ABD’nin koronavirüs ile mücadele stratejisini duyurması ve tahvil faizlerindeki yükselişle beraber düştü.
Başkan Joe Biden koronavirüsle mücadele için ulusal bir strateji ortaya koyarak bir dizi kararnameyle birlikte salgına karşı birçok federal önlemi onayladı.
Altın fiyatları, TSİ 07:54’te yüzde 0,35 düşüşle ons başına 1.863,48 dolardan işlem görüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 yükselirken gümüş fiyatları yüzde 0,6 düşerek ons başına 25,6040 dolar civarında seyrediyor.