Altın fiyatlarında düşüş eğilimi

Altın, Fed’in ABD ekonomisinin risklere rağmen büyümeye devam edeceğine dair açıklamalarıyla düşerken yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Gram altın ise yükselen Dolar/TL ’ye rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

Fed politika yapıcıları, ekonomik durumun iyileşme gösterdiğini fakat para politikası desteğini çekmeyi tartışmak için henüz erken olduğunu belirtti. “Görünüm parlak ama riskler devam ediyor ve biz hedeflerimizden çok uzağız” diyen Başkan Lael Brainard, Fed’in maksimum istihdam ve enflasyon hedeflerine odaklı kalmanın önemli olduğunu söyledi.

Ons altın fiyatı

Haftaya 1.833 dolar civarında başlayan ons altın, salı günü Fed politika yapıcılarından gelen mesajlar sonrasında 1.820 dolara kadar geriledi. Sonrasında yeniden toparlayarak 1.837 dolara kadar çıkan ons altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 1.830 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, haftaya 485 TL civarında başladıktan sonra küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişi takip ederek 490 TL civarına kadar tırmandı. Salı günü dolar/TL’deki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, 489 TL seviyesinde bulunuyor.