'Altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş yaşanabilir!' İşte işaret edilen zaman
Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini ileri sürdü.
Merkez Bankası'nın aldığı 475 puanlık yüksek faiz kararıyla dolar ve altında yaşanan düşüş son ayların en dip seviyesini gördü. 900 lira seviyesine çıkan çeyrek altının 750 lira seviyesine indiği görüldü.
Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar da altın ve dolar kurunun düşmesi ile kuyumcu ve dövizcilere koştu.
Gelişmeler sürerken vatandaşlar altın yükselecek mi? Altın düşecek mi? sorularına yanıt arıyor.
milligazete'nin haberine göre; altın uzmanları, altın fiyatlarının gelecek dönemde yükselmesini beklediklerini ileri sürdü. Altının ons fiyatında yükseliş bekleyen piyasa uzmanları, Aralık ayını işaret ederek ciddi bir yükseliş yaşanabileceğini söyledi.