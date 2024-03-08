Altın fiyatlarında artış sürüyor: Gramda az önce yeni rekor geldi!

Altın fiyatları Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından yükselirken gram altında da yeni rekor seviye kaydedildi.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 222 lirayı görerek rekor tazeledi.

Dolar/TL'nin yükselişini sürdürürek 31,95 ile tarihi zirvesine ulaşması ve altının onsunun yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşması gram altında rekoru beraberinde getirdi.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 artışla 2 bin 209 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.22 itibarıyla yüzde 0,5 primle 2 bin 221 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 720 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 120 liradan satılıyor.

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Yeni yıla 1980 lira civarından başlayan gram altın fiyatları yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 12 arttı.

Altının ons fiyatı ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yılın ortalarında faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendirmesinin ardından tarihi zirveye yakın seyrediyor.

Dün yükseliş eğilimini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 2 bin 165 dolarla yeni zirve yapan altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,16 primle 2 bin 163 dolardan alıcı buluyor.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 180 ve 2 bin 200 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 150 ve 2 bin 130 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

POWELL'IN AÇIKLAMALARI ALTINI HAREKETLENDİRDİ

Powell, ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesindeki dünkü sunumunda, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin sinyaller verdi.

Faiz oranlarının şu anda oldukça kısıtlayıcı bir seviyede olduğunu belirten Powell, para politikasının uzun ve değişken gecikmelerle işlediğini, bu nedenle enflasyonun yüzde 2'ye inmesini beklemeyeceklerini söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 oranına sürdürülebilir bir şekilde ilerlediğinden daha fazla emin olmayı beklediklerini yineleyerek, "Bu güveni elde ettiğimizde, ki uzak değiliz, ekonomiyi resesyona sürüklememek için kısıtlama seviyesini düşürmeye başlamak uygun olacaktır" dedi.

Powell'ın açıklamalarının ardından dolar yılın başından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetmeye hazırlanırken, altın fiyatları ise beş ayın en büyük haftalık yükselişini kaydetmeye hazırlanıyor.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Tacirler yatırım günlük bültenininde altın fiyatlarındaki yükselişin sürmesini beklediğini ifade etti. Bültende "Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altındaki güçlü seyrin devamını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yapı Kredi günlük bülteninde ise bugün 16.30'da açıklanacak istihdam verilerine dikkat çekildi. Bültende "Sonuç beklentiler civarında veya beklentilerin altında olursa kıymetli madenler yükselişini sürdürebilir. Altında teknik olarak kritik direnç seviyesi olarak gördüğümüz 2.070 Usd seviyesini artık kritik destek seviye olarak takip ediyoruz" denildi.

Ahlatcı Yatırım ise sabah bülteninde "Gram altında sınırlı kar satışlarının görüldüğü ve hızlı fiyat artışlarının görülmesi ile kar satışlarının olacağını düşünmekteyiz. Teknik olarak ilk direnç seviyesi 2 bin 220 TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 2bin 230 TL ve 2 bin 240 TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2 bin 200 TL noktası ilk destek olarak talep edilebilir" ifadelerine yer verildi.