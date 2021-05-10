Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor!

Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişe geçen altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

10 Mayıs pazartesi sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Salgın döneminde altın fiyatları uzun süre yukarı yönlü hareketi sürdürmüş, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde kritik bir düşüş hareketi yaşamıştı. Fiyatlardaki bu dalgalanmalar sonrası yatırımcının sarı metale ilgisi arttı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 10 Mayıs 2021 Pazartesi altın fiyatları...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ: 484,71

SATIŞ: 484,79

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ: 775,00

SATIŞ: 801,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ: 1.545,00

SATIŞ: 1.602,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ: 3.112,00

SATIŞ: 3.159,00